Allkonstverk och handbok för aktivister

Böckerna ”Pepp för världsmedborgare – tänk om, tänk själv, gå ihop” är vad både trötta och outröttliga aktivister kan behöva i dessa tider. ”Sveriges demokrati är på väg utför” så ”ta spjärn” med hjälp av ”kunskap, inspiration och personliga erfarenheter”, menar författaren och allaktivisten Gunnel Bergström i sitt allkonstverk för alla som vill förändra världen. Eller bara bli av med Tidöregeringen.

Kulturen | Håkan Blomqvist

Gunnel Bergström, journalist, folkbildare, språklärare, skribent, syntolk, kursledare, aktivist, sakletare och tipsare har i sitt energipaket om fem digitala volymer – samlat sina – och andras – erfarenheter från när och fjärran och tid och rum till en slags aktivistbibel, eller kanske snarare allkonstverk.

Nämen, låt nu inte denna inspirationsboost gå under radarn. ”Pepp för världsmedborgare – tänk om, tänk själv, gå ihop” är just vad både trötta och outröttliga aktivister behöver i dessa tider. ”Sveriges demokrati är på väg utför, och mattan dras undan för vår folkbildning, gästfrihet och solidaritet”. ”Ta spjärn” med hjälp av ”kunskap, inspiration och personliga erfarenheter. Om hur allt hänger ihop. Från bin till elefanter. Från att våga prata hemma i köket till att bry sig om medmänniskor överallt. Och om vilken energi man får av att jobba tillsammans, mot otäcka saker som händer i Sverige och världen.”



Så presenterar Gunnel Bergström sitt energipaket – kanske rentav livsverk – i fem digitala volymer att ladda ner från nätet. Som journalist, folkbildare, språklärare, skribent, syntolk, kursledare, aktivist, sakletare och tipsare har Gunnel samlat sina – och andras (inklusive någon från undertecknads, bör nämnas) – erfarenheter från när och fjärran genom tid och rum. Tidigt miljöjournalist för bland annat Svenskt Vatten – ”jag är otroligt intresserad av vatten och avlopp” – som har hållit journalistkurser i Ryssland, Lettland och Polen. Där, liksom i Japan och USA, har hon också haft lärarjobb.



När hon undervisade i svenska vid Pittsburghs universitet, blev Gunnel påmind om hur stark en fackförening kan vara.



– Under Labor Day i september 2023 genomfördes stora och uppfinningsrika manifestationer, vårt lärarförbund på universitet ingick i stålarbetarfacket. En otrolig glöd, jag blev medlem direkt, minns hon.



Kompisarna i USA fortsätter att kämpa, inte minst protesterar de mot Trumps utvisningsarmé ICE.

– Det verkar som om man i USA är bättre på att snabbmobilisera än här. Efter Minneapolis ordnades ett stormöte i Pittsburgh för att förbereda ”rapid response”, där man ska nå varandra jättesnabbt och agera direkt samma helg på flera platser mot utvisningarna.



Men hur kan det vara så? Kanske för att det amerikanska samhällets brister på välfärdssystem kräver mer av ömsesidig hjälp? Eller? Gunnel mejlar amerikanska vänner som helt enkelt svarar: “Vi känner att Trump har splittrat vårt land så svårt att folk blivit extrema i sina handlingar och gjort dem till aktioner… Facebook, Instagram och annan social media har verkligen hjälpt människor att komma i kontakt och uttrycka sig.” Och så var det generationserfarenheten: ”Vi som är gamla var under våra tonår och tjugoårsålder så högljudda i våra protester mot Vietnamkriget, för kvinnors rättigheter etc, så det är lätt för oss att delta i protester när vi nu också har tid. Och de unga här i landet påverkas av vad det går att göra för att förändra saker. Det verkar som Trumps gräsligheter till slut gör skillnad.”



– Låter hoppfullt, inte sant? säger Gunnel som för många år sedan inledde sitt engagemang tack vare en kriminell hyresvärd.



– Vi hade en riktigt risig hyresvärd och bildade en kontaktakommitté inom Hyresgästföreningen. Men på den tiden var det en dålig och odemokratisk folkrörelse. De ville ”pricka” Södermalmsavdelningen som var mycket aktiv men vi i innerstadsavdelningar stödde varandra. På ett årsmöte i Folkets Hus gick jag på skakiga ben upp i talarstolen för första gången – och fick blodad tand.



– Tyvärr kunde vi inte rädda våra vänner på Södermalm, men andra gånger gick det bättre, som till exempel när vi räddade ettorna.

Hemma i huset vann kontaktkommittén, och hyresvärden tvingades lämna över flera fastigheter till tvångsförvaltning.



– Hyresvärden startade på så sätt en aktivistskola för mig, kommenterar Gunnel.

Inte undra på att den första boken i serien inleds med rubriken ”En egen vrå” och: ”Försvara bostaden, hur liten den än är. Den hänger ihop med allt.”

– Tänk alla unga som ska börja sitt vuxenliv.



Gunnel hade på 1970-talet läst ryska på C-nivå, röstat på VPK (”blev utskälld av farsan”) och pluggat i Moskva 1984-85 (”utan att bli sovjetvänster”, understryker hon), stött på badförbud vid en strand i Estland, inte bara för att det skulle hindra flykt över Östersjön utan även för att vattnet var förorenat. Blev miljöjournalist och inledde sitt brokiga liv som uttrycks i all den input och erfarenhet som strömmar ut från boksidorna. Exempel: ett möte med Ainufolket på den japanska ön Hokkaido gav kontakt med Sápmi i norra Sverige och Amnesty Sápmi som, enligt Gunnel är som en modell för aktiv folkörelse.



– Många folkrörelser är bra på att lobba, men har glömt medlemmarna. Amnesty Sápmi däremot försöker ge alla en möjlighet att vara aktiva utifrån sina egna förutsättningar.

Det tog Gunnel Bergström ett och ett halvt år att utan egna ekonomiska resurser genomföra bokprojektet utifrån både egna och andras erfarenheter. Med intervjuer och rapporter från möten, demonstrationer och seminarier, tips om böcker, filmer och utställningar, råd för föreningsarbete och hur man kan framföra sitt budskap i tal och skrift, har projektet blivit en handbok för aktivister.



– Ja, så var den i början tänkt att heta, men projektet växte.

Till en diskussion om demokrati och mångfald i bok nummer två, kring den utmanande frågan: ”Är du en medmänniska eller motmänniska?” Och, i en tredje bok om natur, miljö och klimat. Den fjärde behandlar skola, medier och kultur ”för alla sinnen”. Medan den femte boken tar sig an ”rätt tunga saker”, om krig och fred, under rubriken ” Från oskyldig bebis till vem då? Hörde jag stöveltramp?”.



– Den diskuterar fred utan militärt våld, hur konflikter kan lösas utan våld, med inspiration från Bertha von Suttners klassiska ”Ned med vapnen” från 1889.

Särskilt viktigt just nu med hennes antimilitaristiska budskap rakt mot dagens kapprustning och krigsförberedelser, tillsammans med Rosa Luxemburgs ord från fängelset 1916: ”Borgarsamhället står vid ett vägskäl: antingen övergång till socialism eller tillbakagång till barbari”.

Hösten 2023 när Gunnel hade kommit till sitt lärarjobb i USA fick hon ”det hemska beskedet” om Sveriges DCA-avtal med USA.

– Jag kontaktade en bekant i Sverige som försökte trösta mig med ”att de flesta svenskar är trygga med avtalet, det är bara Putinanhängare som är emot”.



Gunnel, som blivit persona non grata i Ryssland efter att ha lett ett stort seminarium där, vet mycket väl vad Putinregimen står för, men såg inget skäl att för den skull inbjuda amerikansk militär.

– Jag ville resa hem och rädda Sverige!



Hon var under kort tid partipolitiskt aktiv, i en stadsdelsnämnd, ”lärorikt men bitvis astråkigt!” Och försökte till sist, med sitt eget förlag – ”på lust och förlust” – processa samman sin aktivistbibel, eller kanske snarare allkonstverk för alla som vill förändra världen. Eller bara bli av med Tidöregeringen.



– Den här regeringen skrämmer vettet ur mig.



Men det finns ändå ljusglimtar, skriver Gunnel i inledningen till bokprojektet. ”Under arbetet med Pepp har jag mött så många fantastiska, engagerade och roliga medmänniskor som har lärt mig otroligt mycket. Den röda tråden är att vi tillsammans skapar och förändrar vårt samhälle. Vi måste bara se oss omkring och försöka förstå att allt hänger ihop.”



Gunnel Bergström

Pepp för världsmedborgare

– tänk om, tänk själv, gå ihop

Förlag Bennels

Beställs från bennels.se







