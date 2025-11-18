Handels röstade för Israelbojkott

Fackförbundet Handels fördömer Israels angrepp mot Gaza och ställer sig bakom det palestinska folkets rätt till frihet, värdighet och självbestämmande. Man röstade också för en bojkott av handel med israeliska varor så länge ockupationen fortsätter.

Fokus|Erik Edlund

Den 11-15 november samlades nästan 300 ombud för Handels kongress 2025 i Stockholm. En av de frågor som diskuterades var Israels folkmord mot befolkningen i Gaza. Först röstade kongressen, med en mycket knapp marginal emot att Handels skulle verka för en bojkott av israeliska produkter. Men senare under kongressen, på fredagsmorgonen, vände kongressen på beslutet då en majoritet av ledamöterna röstade för att anta ett uttalande som fördömer Israel och innehåller krav på svensk och europeisk bojkott.

”Under de senaste åren har världen bevittnat Israels folkmord i Gaza. Förödelsen är enorm. Svält råder och Israels fortsatta blockad gör att få hjälpleveranser når fram” står det i uttalandet.

I uttalandet skriver Handels medlemmar att de som fackförening vet att fred, trygghet och goda livsvillkor är omöjliga utan rättvisa. Därför vill de fortsätta den fackliga traditionen av global solidaritet och av att stå på de förtrycktas sida.

”Vapenvila ger livsviktigt andrum. Men hållbar och varaktig fred kräver att Israel häver sin olagliga blockad mot Gaza och avslutar ockupationen. De israeliska bosättningarna på Västbanken måste avvecklas och den olagliga annekteringen upphävas”. Uttalandet fortsätter med att arbetet för fred, säkerhet och nedrustning måste utgå från folkrätten och syfta till att upprätta en palestinsk stat inom internationellt erkända gränser.

Därför kräver Handels ett omedelbart eld upphör och ett slut på alla attacker mot civila. Att blockaden mot Gaza hävs. Att humanitär hjälp släpps in. Och att såväl Sverige som EU avslutar all handel med Israel. Fackförbundet kräver också att världen ska ges möjlighet att stödja återuppbyggnaden av Gaza genom bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och trygg välfärd.

Handels uttrycker en vilja att stärka fackföreningsrörelsens samarbete med både palestinska och israeliska organisationer som arbetar för rättvisa och en hållbar fred.

”Internationell solidaritet mellan arbetare lägger grunden för fred. Handels kongress står i solidaritet med det palestinska folket.”

Handels ställer sig bakom den internationella fackföreningsrörelsen UNI Global Unions arbete för att stärka facken som en kraft för fred, och tänker tillsammans med Olof Palmes Internationella Center fortsätta stödja fackförbunden och civilsamhället i Palestina.

Uttalandet slår fast att den systematiska förstörelsen av Palestina inte bara är ett övergrepp mot det palestinska folket, utan också mot den globala kampen för mänskliga rättigheter och arbetarnas värdighet. Handels fördömer alla attacker mot civila oavsett vem som utför dem.

”En varaktig fred kräver att att både palestinier och israeler kan leva i frihet, jämlikhet och trygghet utan förtryck statligt våld eller kollektiv bestraffning.”