Ska våra pensioner finansiera klimatförstörelsen?

– AP-fonderna fortsätter att investera våra pensionspengar i olja, kol och gas. Vänsterpartiet har i flera motioner krävt att de etiska riktlinjerna inte ska underordnas avkastning, det går att få hög avkastning utan att göra avkall på etiska riktlinjer.

Det säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring 7:e AP-fondens – AP7:s – stora placeringar i den internationella fossilindustrin.





AP7 är det statliga förvalet i premiepensionssystemet och förvaltar nära sex miljoner pensionssparares medel.

Fonden äger aktier för totalt över åttahundra miljarder kronor i över tretusen aktiebolag världen över. Att en betydande del av dessa är bolag inom fossilindustrin rapporterar initiativet Fair Finance Guide som visar att fonden i fjol investerade i över 140 bolag inom fossil energi till ett värde av 45 miljarder kronor. Huvuddelen, 35 miljarder, satsades, enligt Fair Finance, på bolag som fortsätter att utöka den fossila verksamheten.

Det gäller bland annat nära tio miljarder i fem av de oljebolag som har störst expansionsplaner i relation till 1,5-gradersmålet, menar initiativet som lyfter fram att fem av oljebolagen också finns bland de företag som är mest aktiva inom särskilt miljöskadlig och riskfylld utvinning, som exempelvis fracking och djuphavsborrning.

– Det är inte försvarbart att satsa spararnas pengar i fossilbolag mitt i en akut klimatkris där vi just upplevt det varmaste året som någonsin uppmätts, säger företrädaren för Fair Finance, Jakob König.

Ilona Szatmári Waldau lyfter fram att Vänsterpartiet förslår att miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning för AP-fondernas investeringar. Fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas och avveckla sådana inom två år och samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi.

Miljöpartiet ställer liknande krav och föreslog 2024 att just 7:e AP-fonden bör förbjudas att göra direkta investeringar i utvinning av fossila energikällor som olja, kol och gas.

De allmänna pensionsfonderna inrättades på 1960-talet för att finansiera det utbyggda pensionssystemet och förvaltar omkring 2000 miljarder kronor, varav AP7 just handhar premiepensionen för dem som inte väljer privata fonder.

Vänsterpartiet har under lång tid propagerat för att AP-fondernas investeringsregler bör förändras till mer samhällsinriktade investeringar. Tidigare kunde det väldiga pensionskapitalet till och med ses som en socialistisk möjlighet att demokratiskt styra satsningar efter samhällsbehov istället för kortsiktig aktievinst. Ungefär som när kapital ur AP-fonderna användes för att lånefinansiera Miljonprogrammet för bostäder under 1960- och 70-talet. Jonas Sjöstedt väckte för Vänsterpartiets räkning en omfattande riksdagsmotion 2012 ”För framtidens jobb” där reglerna för AP-fonderna föreslogs förändras så att kapitalet kunde användas för ”strategiska investeringar”.

Men det förefaller nu som väldigt länge sedan när aktiemarknaden blivit alltmer enväldig som styrmedel för våra sparade pensionspengar. Och Sjöstedt manar på X istället till stopp: ”Våra pensionspengar ska inte användas i investeringar som förstör klimatet!” Och hoppas på nästa års riksdagsval: ”Efter valet kan vi ändra reglerna och sluta stödja oljebolagen”.