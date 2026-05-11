I stormens öga – Kuba är inte ensamt!

Mikael Enström

Har de två senaste veckorna varit på Kuba och deltagit i årets 1 maj-brigad. En fantastisk upplevelse och uppvisning i solidaritet med Kuba mot den direkta krigsförklaringen från den kriminella USA-imperialismen och Trump-administrationen, tillsammans med dess intensifiering av den medeltida belägringen av Kuba för att strypa Kuba med dess socialistiska samhällsordning.



224 deltagare, mestadels unga vuxna från 22 länder deltog, från Asien som t.ex. SydKorea, Afrika (t.ex. Sydafrika), Latinamerika (Brasilien, Mexiko hade stora delegationer), Nordamerika, Europa (Tyskland och UK stora delegationer), Australien. Dvs från alla kontinenter. Från Sverige deltog 7 st; 2 av oss var från SP: Kerstin N., Timrå, och undertecknad. Från USA deltog 75 väldigt hängivna och entusiastiska brigadister. Även amerikanska krigsveteraner. Man hade härifrån chartrat ett plan med 5 ton(!) fr.a. sjukvårdsmaterial (levererat med stor uppfinningsrikedom), och samlat 750.000 dollar till Kuba!

Solidariteten med Kuba lever! Kuba står inte ensamt!

Nedanstående slutmanifest är författat av två amerikanska brigadister från South Carolina, USA – Mossaja och Shaquille.

(Återkommer med mer rapportering från Kuba och de två veckorna av solidaritetsbrigad.)

Manifest för XIX 1 maj-brigaden på Kuba

Havanna, 7 maj 2026

Vi, 224 internationalister från 22 länder, samlade på Kuba på hundraårsdagen av befälhavaren Fidel Castro, höjer våra röster från solidaritetens skyttegravar.

Vi kämpar tillsammans med detta suveräna land för att bekräfta: Kuba är inte ensamt.

Den kriminella och folkmordsliknande blockaden måste upphöra. Imperialismen kommer inte att uppsluka oss.

Medan Trump hotar att ”ta över Kuba” och hans högsta tjänstemän spelar upp manuset, medan medskyldiga regeringar förblir tysta och medan världens folk ser på i förskräckt tystnad …

Vi svarar genom att omsätta internationalistiska ideal i handling, med förnyad beslutsamhet, med arbetande händer och arbetande nävar.

Vi är fast beslutna att vässa våra medietaktik och narrativ, att föra en massiv, principiell kamp för fred.

Vi är fast beslutna att stärka revolutionära stödnätverk för att upprätthålla det kubanska projektet.

Och slutligen åtar vi oss samordnade internationella åtgärder och strategier till försvar för Kuba, mänskligheten och en bättre värld.

Vi kräver bestämt:

1. Nej till krig mot Kuba och Ja till motstånd mot militära provokationer och krigsretorik.

Vi känner till spionflygningarna, närvaron av hangarfartyg i Floridasundet, övningarna Southern Seas 2026, den imperialistiska eskaleringen i Karibien, i Västasien, i Afrika. Latinamerika och Karibien är en fredlig zon. Vi kommer att agera därefter.

2. Ett omedelbart slut på den ekonomiska, finansiella och energiblockaden.

Vi kräver att den amerikanska kongressen upphäver de lagar som upprätthåller embargot och att Vita huset tar bort Kuba från den bedrägliga listan över ”stater som sponsrar terrorism”. Vi vill motivera amerikanska arbetare att agera i sitt krigsbaserade samhälle.

3. För folkets suveränitet över kapitalismens intressen.

Som den dominerande (om än minskande) kapitalistiska kraften i världen har den amerikanska imperialismen ständigt försökt att förinta alla alternativ till kapitalismen. Socialismen erbjuder oss, arbetarna, den alternativa värld som kapitalismen inte kan acceptera.

Uttalandena från Donald Trumps folkmordsregering skrämmer oss inte.

Tillsammans med president Miguel Díaz-Canel och det kubanska folket bekräftar vi: inget land har rätt att införa sanktioner för att kväva en annan nation. Vi står i skyttegravarna tillsammans med dem som gör motstånd.

För en alternativ internationalistisk solidaritet.

Vår kamp är en enda. Vi sträcker ut vår knutna näve till alla rättfärdiga lösningar på problem i världen: till det palestinska folket som massakrerats i sitt land, till det iranska folket under belägring och hot, till det venezolanska folket som motsätter sig sanktioner, till Sahel som reser sig i Afrika och kräver sin rätt till självbestämmande. Folkets fiende är densamma: imperialismen. Vårt svar kommer också att vara ett: solidaritet, kamp och seger.

Vi kom hit för att arbeta, debattera, lära oss och växa. Varje droppe frivillig svett är en tegelsten mot blockaden.

Kuba har hjälpt och fortsätter att hjälpa många länder runt om i världen, trots att blockaden begränsar dess egna möjligheter. Vi erkänner denna uppoffring. Vi tar den tillbaka till våra länder och åtar oss att besegra blockaden, motverka mediebelägringen, bygga massivt stöd från arbetare och mobilisera parlament, fackföreningar och gatorna för att avsluta hybridkriget mot Kuba.

Anslut er och stöd Kuba!

Från det belägrade Havanna bekräftar vi:

Här ger ingen upp!

Ner med blockaden!

Länge leve det socialistiska Kuba!

Frihet nu för Cilia och Maduro!

Frihet nu för Thiago Ávila och Saif Abukeshek!

Länge leve den internationalistiska solidariteten!

Hemlandet eller döden, vi kommer att segra!

XIX Brigaden 1 maj – Kuba 2026

Mikael Enström, Göteborg