Inprecor: Kapitalismens kris genom ekologi och antifascism

Det senaste numret av en av våra systertidningar – världsorganisationen Fjärde Internationalens franskspråkiga tidning Inprecor har precis lämnat tryckeriet.

Inprecors majnummer tar upp en central fråga: hur man artikulerar behovet av brådska och radikalitet i kapitalismens kris. Martín Lallana och Júlia Martí belyser detta genom den ekologiska krisen, och Antoine Larrache i anslutning till den antifascistiska konferensen i Porto Alegre.

Vid den konferensen fick Inprecor möjlighet att intervjua Mariana Riscali om läget i Brasilien och Madoda Cuphe om Sydafrika.

I nyhetsbevakningen tar de även upp situationen i Guinea efter förbudet mot 40 politiska partier, samt vänsterns utmaningar i den spanska staten.

Ett samtal med Adam Hanieh behandlar de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av krigen i Mellanöstern.

Majnumret presenterar också mobiliseringarna mot G7-mötet i Évian och mot NATO-toppmötet i Turkiet.

Slutligen bidrar Uraz Aydın till debatten inom den kurdiska vänstern om frågan om självemancipation.