Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha?

Idag är det bokrelease för en bok med Sofias dagsverser från 2025.

Baksidestexten börjar såhär:

”Var finns rimlighetens röst i en tid då satiren har tagit verklighetens plats? Var finns klarhet när allt makthavarna förser oss med är dimridåer, fladdrande i den vind som vänder politiska kappor än hit än dit?”

Internationalen publicerar också en nyskriven vers idag.

Kulturen|Sofia Thoresdotter,

Vilken ö vill du ha,

Grönland eller Cuba eller kanske båda två?

Lyd ett råd ifrån mej:

Grönland är så kallt och stort där vill du inte bo.

Cuba har, däremot ett rum som du kan få

inne på Guantanamo.

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

