Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha?

Idag är det bokrelease för en bok med Sofias dagsverser från 2025.
Baksidestexten börjar såhär:
”Var finns rimlighetens röst i en tid då satiren har tagit verklighetens plats? Var finns klarhet när allt makthavarna förser oss med är dimridåer, fladdrande i den vind som vänder politiska kappor än hit än dit?”
Internationalen publicerar också en nyskriven vers idag.
Kulturen|Sofia Thoresdotter,
Vilken ö vill du ha,
Grönland eller Cuba eller kanske båda två?
Lyd ett råd ifrån mej:
Grönland är så kallt och stort där vill du inte bo.
Cuba har, däremot ett rum som du kan få
inne på Guantanamo.
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
