Dagsvers: Ifall

Musikterapeut, psykodramaterapeut,författare och trubaduraktivist
Ifall jag tvingades att fly
och kom till denna trakt,
ifall jag var förföljd för något som jag tänkt och sagt,
om jag fick stanna bara jag skrev under ett kontrakt.
Jag skulle lova vad som helst
det kan du väl förstå,
ifall du lovade beskydd för mej och mina små.
Vad skulle jag ha haft för val, jag skulle skriva på.
Ja, om jag ville stanna här
i denna trygga trakt,
så självklart skulle jag ha skrivit under ditt kontrakt och visat dej respekt som bara visar mej förakt.
