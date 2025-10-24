USA – Hands off Latinamerika!

▶ Inte bara Venezuela hotas

▶ Nu även Colombia

▶ Landet varnar för en USA-invasion

Ledare|Vecka 43

Under senare tid har Internationalen haft flera artiklar, och även ledare, om USA:s allt mer aggressiva och hotfulla politik gentemot Latinamerika. Regeringen Trumps upptrappning fortsätter, varför vi ägnar även denna ledare åt att kommentera en situation som i värsta fall kan leda till än mer omfattande våldsyttringar.

USA har steg för steg höjt tonläget – i kombination med direkta militära aktioner – mot Venezuela. Landets ledare, Nicolás Maduro, framställs som hjärnan bakom en mäktig knarkkartell. Det är anklagelser som regeringen Trump – föga förvånande – inte kunnat belägga med en tillstymmelse till bevis. Utanför Venezuelas kust har man hittills sänkt fem ”knarkfartyg” med besättning och allt, aktioner som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter betecknar som ”regelrätta avrättningar”. Därefter har även USA;s stridsflyg kränkt Venezuelas luftrum, med baktanken att provocera Maduros regering att slå tillbaka, vilket USA mycket väl kan använda som förevändning för direkta militära attacker mot Venezuelas fastland. USA har också förklarat krig mot ”Venezuelas knarkkarteller”, vilka definieras som ”illegala krigare” med andemeningen att USA står fria att utföra vilka aktioner som helst – utan hänsyn till någon FN-stadga eller andra folkrättsliga konventioner. Spåren från administrationen George W Bushs så kallade krig mot terrorismen förskräcker.

Trumps regering har dessutom utfärdat en belöning på 150 miljoner dollar till den som kan ge upplysningar om var Maduro befinner sig och därmed underlätta ett amerikanskt gripande. Om situationen inte varit så allvarlig hade vi bara kunnat dra på munnen åt saken, för USA:s underrättelsetjänst NSA har sannolikt total koll över varenda steg som Maduro tar. Här ligger det en hund begraven och kanske förbereds opinionen för än hårdare åtgärder än bara ett gripande av Maduro. Det kan inte uteslutas att USA faktiskt har i sikte att likvidera Venezuelas ledare, precis som Irans toppgeneral Qasem Soleimani röjdes ur vägen under Trumps första period vid makten eller som Israel satt i system mot Hamas, Hezbollahs och Huthis ledarskap. USA har därtill flera gånger ytterligare varit inblandade i mord på utländska ledare, som exempelvis 1961 mot det just självständiga Belgiska Kongos premiärminister Patrice Lumumba.

För några dagar sedan gav också Trump klartecken till hemliga CIA-operationer inne i Venezuela. Men CIA genomför dagligen hemliga operationer över hela världen, och just för att de är hemliga är det något som USA aldrig meddelar offentligt. Trumps tillkännagivande kan handla om att förbereda opinionen på mer storskaliga åtgärder; att CIA genom olika typer av sabotage försöker att allvarligt knäcka Venezuelas ekonomi. Ytterst siktar USA på att ta kontroll över landets gigantiska oljetillgångar, precis som man vill lägga beslag på Grönlands sällsynta jordartsmetaller.

Under höstens lopp har även USA:s relation till Colombia försämrats dramatiskt. Trumps regering har nu också sänkt två colombianska ”knarkfartyg”, Trump kallar Colombias president, Gustavo Petro, för ”en knarkledare” och hotar landet med drastiskt höjda tullar. Colombia har kallat hem sin ambassadör från Washington och landets inrikesminister, Armando Benedetti, uppfattar USA:s aggressiva hållning som ”ett hot om invasion”.

USA:s intensifierade irritation bottnar dels i att Gustavo Petro går i spetsen för ett Latinamerika som vägrar böja sig för Washingtons diktat. Belysande är att Petro i samband med FN:s årliga session i New York talade på en Palestinademonstration där han uppmanade alla soldater i USA:s militär att ”inte rikta sina gevär mot mänskligheten” och där han fortsatte med utropen ”Lyd inte Trumps order! Lyd mänsklighetens order!” Det fick Trump att koka av ilska och USA:s regering klargjorde att Petro aldrig mer är välkommen till USA.

USA:s irritation bottnar även i att Petro är den ledare i världen som går främst i spetsen för att isolera Israel utifrån dess pågående folkmord i Gaza. Colombia var tidigt med att bryta de diplomatiska förbindelserna och är även globalt pådrivande för avbruten vapenhandel och sanktioner mot landet.

USA har i 200 år, ända sedan den dåvarande presidenten James Monroe 1823 utfärdade sin maktdoktrin, sett Latinamerika som något av sin egen bakgård där det är Washington som i sista hand dikterar villkoren och bestämmer. Med Trumps styre har denna doktrin fått en fördjupad och kuslig aktualitet.

Från de flesta regeringar är det skrämmande tyst runt USA:s folkrättsbrott och våldspraktik, föga förvånade hörs det inte heller ett ljud från statsminister Kristersson och hans Tidölag. Det som måste till nu är att vi vanliga medborgare reser motstånd och sätter tryck på de folkvalda. Vi måste ta det offentliga rummet i besittning och basunera ut Hands off Venezuela! Hands off Colombia! Hands off Latinamerika!