Israel och USA har anfallit Iran

Israel med stöd av USA anföll Iran under lördagsmorgonen, och missiler har slagit ner på flera platser i landet. Attacken kommer samtidigt som USA har ansamlat en stor flotta av sjö- och flygstridskrafter nära landet.

Utrikes|Erik Edlund

Den första explosionen uppges ha hörts nära den iranske ledaren ayatolla Ali Khameneis arbetsplats i Teheran.

Timmarna efter attackerna mot Iran träffades flera platser i Israel av iranska missiler, enligt iranska medier.

Donald Trump bekräftar amerikansk delaktighet i ett tal under lördagsmorgonen.

— Bomber kommer att släppas överallt, säger den amerikanske presidenten.

Målen i den attacken inkluderade bland annat iranska krigsmakten, regeringsbyggnader och underrättelsetjänsten, enligt en tjänsteman som talat anonymt med nyhetsbyån AP.

”Irans väpnade styrkor kommer att svara med full styrka”, skriver iranska utrikesdepartementet i ett uttalande.

Attackerna sker samtidigt som en folklig resning mot den iranska regimen. Det kommande avsnittet av Internationalens podd Studio Internationalen kommer avhandla proteströrelsen i Iran.

Internationalen kommer återkomma till ämnet.