Olof Palme och föraktet i min mormors ögon

Min mormor kom från den fattigaste stugan i byn i Västerbottens inland. En nazianstruken handlare kallade henne lappdjävel och tattarunge. Hennes begynnelse är en saga som jag ska berätta för er någon gång när ni har tid och jag har möjlighet.

Krönika|Emma Hele Lundström

Hon tog sig därifrån. Hela vägen ned till Stockholm. Arbetade som ett djur. Hamnade på Mosebacke Etablissement där hon fick gå klädd i bastkjol och blomstergirland när hon passade upp på Wallenbergarna i festvåningen. Hon såg ju så kittlande pittoreskt utländsk ut.

Hennes styvpappa hade tackat nej när fröken kom och berättade att läshuvudet kunde få stipendium för vidare studier. Staten tackade nej när hon som vuxen flerbarnsmor sökte medel för att vidareutbilda sig till socialarbetare.

Därför fortsatte hon att arbeta i krogvärlden. Bland annat på Piperska muren. Flera av hennes bästa vänner dog av aids. Hon sörjde dem resten av sitt liv och fick något farligt i blicken när hon talade om de fördomsfulla, trångsynta och småsinta.

När Olof Palme mördades i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan var hon baransvarig på Hamburger Börs. Nyheten gjorde henne förkrossad och hon förklarade omedelbart att baren var stängd. Somliga vägrade att lyssna på henne. De ville fira.

Hon for hem i alla fall.

Där fanns inga polisbilar ute på vägarna. Inga avspärrningar. Fritt fram till flygplatserna.

På en polisstation – där en väns mormor arbetade – firades det med tårta samma kväll.

Varför skriver jag om det här nu?

Därför att det förut fanns en sorts arbetarsocialdemokrater som aldrig någonsin skulle ha accepterat att partiet anammade högerns rasistiska politik rakt av. Som hade ryggrad och egna erfarenheter av utsatthet och förakt.

Och för att jag kan se framför mig blicken i min mormors ögon när hon talade om den där kvällen i februari 1986. Den blicken skulle hon ha haft i ögonen nu. Ett djupt förakt för politiska motståndare som är så svaga att de tar till våld för att hävda sig.

Blandat med ett sorgset förakt för ett arbetarparti som inte på länge har varit värt namnet.