Israel stoppar alla båtar, 50 stycken, i Global Sumud Flotilla. Enligt videoklipp och uppgifter från deltagare i flottiljen ska israeliska militärer ha skjutit mot minst två av båtarna. Israelerna förnekar detta.

Flottiljen gjorde ett nytt försök att bryta blockaden och föra in livsviktiga förnödenheter i det belägrade Gaza.

Utrikes|Erik Edlund

Videoklipp från flottiljens live-sändningar visar hur soldater höjer sina vapen och skjuter mot båtarna. Det israeliska utrikesdepartementet hävdar att inga skarpa skott avlossades.

”Efter flera varningar användes icke-dödliga medel mot fartygen – inte mot aktivisterna – i varnande syfte” skriver departementet. ”Inga demonstranter skadades under händelserna”, tillägger de.

Global Sumud Flotilla säger att Israel stoppar alla båtar, 50 stycken, i Medelhavet och att 428 deltagare från mer än 40 länder frihetsberövats.

– Nu har seglarna gjort sitt jobb, säger en företrädare för Global Sumud Flotilla i Sverige på organisationens sociala medier, och tillägger att det nu är dags för andra människor, och för Sveriges regering, att göra sitt jobb. Hon säger att ”seglarna” har riskerat långt mer än sin egen säkerhet eftersom att de inte anser att passivitet är ett val ”när ett helt folk stängs in bakom murar och blockad”.

