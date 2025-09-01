Ja, Israel begår folkmord i Gaza enligt forskargrupp

En internationellt erkänd forskargrupp – IAGS – slår nu fast att Israels upprepade bombattacker, dödsskjutningar och hänsynslösa utsvältning av civila i Gaza gör att de uppfyller de juridiska kriterierna för folkmord.

Utrikes|Åsa Mattsson

Nyhetsbyrån Reuters beskriver IAGS, International association of genocide studies, som världens främsta forskargrupp för folkmordsstudier. Här ingår 700 forskare om folkmord från universitet i hela världen.

IAGS skriver i en resolution som publicerades på måndagen att den politik och krigföring Israel bedriver stämmer med den juridiska definitionen av folkmord enligt FN:s folkmordskonvention. IAGS betonar också att Israel i sitt sätt att bedriva kriget efter Hamas terrorattack den 7 oktober är skyldiga till flera krigsbrott och brott mot mänskligheten enligt Romstadgan.

Bland bevisen finns, enligt IAGS, att Israels militär dödat och skadat mer än 50 000 barn. Över två miljoner palestinier har tvingats lämna sina hem, mer än 90 procent av bostäderna i Gaza är i ruiner. Forskargruppen menar att Israel avsiktligt har attackerat skolor, bibliotek och andra kulturinstitutioner, att man medvetet förstört möjligheterna för den civila befolkningen att få mat el och vård. Och att man utplånat familjer i flera generationer.

IAGS uppmanar Netanyahuregimen att omgående stoppa alla sina medvetna attacker mot civila Gazabor och att Israel, tillsammans med alla andra nationer inom FN, ska säkra processen att återskapa demokrati, rättvisa, värdighet och säkerhet för Gazas befolkning.

Netanyahu och hans regering har hittills inte bemött resolutionen.

Folkmordsfrågan är sedan december 2023 redan i Internationella domstolen (ICJ) i Haag, där Sydafrika dragit Israel inför rätta. Israel har också anklagats för folkmord av flera andra framstående organisationer, som Amnesty International och Human Rights Watch, skriver IAGS.

Och den svenska regeringen? Nej, den avser ändå inte ändra sin uppfattning, dvs kalla Israels krigföring i Gaza för folkmord,

”Svenska regeringar har haft som princip att inte rättsligt kategorisera händelser som folkmord med mindre än att en internationell domstol eller tribunal först har prövat frågan”, kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenergard till TT.

Folkmord i folkrättens mening:

Att helt eller delvis krossa en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp:

döda medlemmar av gruppen

förorsaka allvarlig fysisk eller psykisk skada på medlemmar av gruppen

Avsiktligt utsätta gruppen för livsvillkor som är menade att orsaka dess fysiska utrotning, helt eller delvis

Att införa åtgärder som är menade att förhindra att barn kan födas

Tvångsförflyttta barn från gruppen till en annan grupp

Källa: FN