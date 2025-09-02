Sumud – motståndet seglar, men Sverige tiger 

Den 31 augusti lämnade Flotilla Global Sumud Barcelonas hamn. Över 50 båtar, lastade med mediciner, mat och skolmaterial, seglar nu mot Gaza för att bryta Israels folkrättsvidriga blockad. Ombord finns aktivister från mer än 50 länder – människor som vägrar stå passiva inför det som i realtid håller på att bli vår tids största folkmord. Detta är inte bara en humanitär aktion. Det är en öppen utmaning mot en ockupationsmakt som i decennier bedrivit ett orättmätigt krig mot ett helt folk. Och medan båtarna seglar svälter Gaza och Sveriges regering tiger.

Kommentar|Alex Fuentes

Hungersnöden i Gaza är nu officiellt bekräftad. Hundratals barn har redan dött av svält. Långt över 60 000 palestinier har dödats sedan folkmordskriget intensifierades. Världshälsoorganisationen larmar om att sjukvårdssystemet är i fullständig kollaps. FN:s Palestinaorgan UNRWA slår fast: ”Gaza håller på att bli en massgrav för internationell humanitär rätt.” Detta är inte en ”konflikt”. Det är inte ”två sidor” som ”strider mot varandra”. Det är en ensidig massaker utförd av en högteknologisk krigsmakt, stödd av USA, skyddad av EU – och möjliggjord av den svenska regeringens tystnad.

Medan Israels bomber regnar över Gaza fortsätter EU:s handel med Israel som vanligt. Europeiska regeringar fördömer aldrig ockupationen – de finansierar den. Och Sverige? Utrikesminister Maria Malmer Stenergard låtsas vara ”bekymrad”, men står samtidigt bakom EU:s avtal som ger Israel miljarder i ekonomiskt stöd. Varken Tidöregeringen eller Socialdemokraterna kräver det självklara av Israel, följaktligen ser vi inget stopp för vapenexport och inga krav på att Israels blockad ska hävas. Sverige är inte neutralt, Sverige och EU är medskyldiga till folkmordet.

Flottiljen Sumud signalerar motsatsen. Flottiljen bär namnet Sumud, ett arabiskt ord som betyder uthållighet och ståndaktighet. Denna ståndaktighet delas av alla som vägrar acceptera normaliseringen av folkmordet. Vid avfärden i Barcelona talade den argentinska vänsterparlamentsledamoten Cele Fierro från Frente de Izquierda: ”Vi förnyar vårt löfte att fortsätta kampen tills Palestina är fritt – från floden till havet. Vi kräver att relationerna med denna folkmordsregim bryts. Vi kommer inte att sluta förrän ockupanten är borta.” Det är inte bara ord, det är handling.

Men flottiljen riskerar att bordas, att beskjutas, och internationalisterna att gripas. Ändå seglar de. Varför? Därför att solidariteten är starkare än rädslan. Vi i Sverige måste göra vår del. Internationalen menar att kampen för Palestina är vår kamp.

För palestinierna står överlevnaden på spel. För oss i Sverige står vår egen trovärdighet på spel – om vi menar allvar med internationell solidaritet. Vi accepterar inte att:

Svenska vapenkomponenter hamnar i Israels F-35-plan

Svenska banker investerar miljarder i företag som profiterar på ockupationen

Sveriges regering duckar för alla krav på sanktioner

Vi kräver:

Bryt blockaden mot Gaza – nu!

Sanktioner mot Israel – stoppa all vapenexport och militärt samarbete!

Avsluta EU:s handelsavtal med Israel!

Stöd BDS-rörelsen – bojkotta, desinvestera, sanktionera!

Bygg en bred, enad rörelse för Palestina i Sverige och internationellt!

Vi uppmanar till handling. Den svenska arbetarrörelsen, fackföreningarna, klimataktivisterna, ungdomsrörelsen – det är dags att ta strid.

Flottiljen Sumud visar vägen. Men blockaden bryts inte till havs om inte protesterna på land växer.

Delta i manifestationer .

. Organisera blockader mot vapenexport och israeliska varor.

mot vapenexport och israeliska varor. Pressa fackföreningar och partier att ta ställning.

att ta ställning. Bygg solidaritetskommittéer på arbetsplatser, skolor och universitet.

Vi har ett ansvar – inte bara att vittna om folkmordet, utan att stoppa det. Palestinas befrielse kommer inte ges som en gåva. Den kommer att vinnas genom kamp, internationell solidaritet och massmobilisering. Flottiljen Sumud seglar. Vi måste segla med – på gatorna, i hamnarna, på arbetsplatserna och skolor.

Argentinska parlamentsledamoten Cele Fierro från Frente de Izquierda och Greta Thunberg