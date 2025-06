Jag vill också ha militärparad på min födelsedag

Ännu en landsomfattande protest mot Donald Trump och hans regering kommer äga rum – den här gången på hans födelsedag!

— Han planerar att fira sin födelsedag genom att rulla stridsvagnar genom Washingtons gator. Det är sådant man vanligtvis inte brukar se i en konstitutionell republik, och definitivt inte i Amerika, säger Ezra Levin, aktiv i ”No Kings-protesterna”



Utrikes|Erik Edlund

Den 14 juni är den amerikanska arméns 250 års-jubileum och dessutom Donald Trumps 79 års-dag. Detta kommer högtidlighållas med en stor militärparad i Washington D.C.

Paraden ska äga rum på National Mall, ett stort grönområde i centrala Washington D.C, och ska visa upp bla. 6600 soldater, minst 150 fordon och 50 helikoptrar. Än så länge är det okänt vad kalaset kommer kosta, men en militärparad av den här storleken kommer sannolikt kosta många miljoner, skriver nyhetsbyrån AP. Den här mycket dyra paraden kommer äga rum efter att Trump och hans departement DOGE genomfört enorma neddragningar i statsapparaten och gjort tusentals arbetslösa.

Många har dragit paralleller mellan Trumps planerade militärparad och liknande parader i mer auktoritära länder. De traditionella seger-paraderna på Röda torget i Moskva varje år är nog det mest kända exemplet, och de noggrant koreograferade nordkoreanska paraderna är en klassiker i genren.

Parallellt med Trumps militärparad kommer stora protester anordnas på många olika platser över hela USA av en mängd olika gräsrotsrörelser. ”No Kings”-protesterna, som de kallas, är en ”landsomfattande dag av motstånd” mot auktoritära krafter. Namnet kommer enligt arrangörerna från att Trump tänjer gränserna för grundlagen och allt mer börjar bete sig som en allsmäktig kung. På rörelsens hemsida står det ”In America, we don’t do kings”. Ungefär ”kungar är inget vi sysslar med i USA”.

”De har trotsat våra domstolar, deporterat amerikaner, rövat bort folk från gatan, angripit våra medborgerliga rättigheter och skurit i välfärden. Korruptionen har gått för långt. Inga troner. Inga kronor. Inga kungar” (No thrones. No crowns. No kings).

Ezra Levin, en av rörelsens aktiva, säger till Newsweek att syftet med No Kings-protesterna är att visa att Förenta staterna inte har några kungar, och inte heller ska ha det.

— Han planerar att fira sin födelsedag genom att rulla stridsvagnar genom Washingtons gator. Det är sådant man vanligtvis inte brukar se i en konstitutionell republik, och definitivt inte i Amerika.

No Kings-protesterna vill sända ett budskap till ledare och institutioner som nu står och väger mellan att kapitulera eller att stå upp mot Trump-regeringen,

— Den här perioden av auktoritärt genombrott är bara en tillfällig fas. Demokratin kommer komma tillbaka! säger han.

”No Kings”-protester kommer äga rum 14 juni på över hundra olika platser i alla delstater, från Texas i söder till Alaska i norr. Men i själva huvudstaden, Washington D.C., blir det ingen protest. I alla fall inte som en del av den landsomfattande ”No Kings”-protesten. De ville inte ge Donald Trump en chans att slå ner på fredliga demonstranter med ursäkten att de ”protesterar mot militären”.

— Vi vill istället skapa en alternativ berättelse ute i landet – att Trump inte är allsmäktig.

Arrangörerna bakom ”No Kings” säger att Donald Trump vill ha stridsvagnar på gatorna och en TV-vänlig uppvisning av makt på sin födelsedag. Ett skådespel som är menat att visa styrka.

— Men riktig styrka visas inte upp i Washington – den reser sig på alla andra ställen!