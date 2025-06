ICE ut ur Los Angeles!

Uttalande från Solidarity, systerorganisation till Socialistisk Politik i USA.

Under flera dagar har protester nu pågått mot de razzior i arbetar- och invandrarområden i Los Angeles som immigrationsmyndigheten ICE genomfört. De flesta av ICE-razziorna ägde rum i kläddistriktet och på platser där invandrade daglönare samlas för att söka arbete. Över hundra förmodat papperslösa arbetare från Mexiko och Centralamerika har gripits. Ytterligare hundra har arresterats för att ha försvarat dessa arbetare, däribland David Huerta, ordförande för fackföreningen California Service Employees International Union (SEIU). Huerta fick läggas in på sjukhus för de skador han ådragit sig.



Som svar på det latinamerikanska lokalsamhällenas motstånd mot denna ICE- terrorism har Trump-regeringen mobiliserat Kaliforniens nationalgarde mot demonstranterna, medan försvarsminister Peter Hegseth har hotat att kalla in marinkåren. Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör, och Karen Bass, borgmästare i Los Angeles – båda demokrater – har offentligt motsatt sig att nationalgardet kallats in, men de har inte uppmanat vare sig Kaliforniens nationalgarde eller Los Angeles-polisen (LAPD) att vägra samarbeta. I själva verket har LAPD under Bass ledning samarbetat med federala myndigheter både i razziorna och i när det gällt att undertrycka av protesterna. En journalist har redan skjutits.



Denna razzia är en upptrappning av Trumpgängets beslutsamhet att terrorisera invandrarområden. Istället har dessa och deras allierade ryckt ut till invandrarnas försvar. Trump, som ivrigt söker strid, har mobiliserat nationalgardet för att understryka sin vision om ett vitt Amerika.



Solidaritys nationella kommitté uttrycker sin solidaritet med invandrarnas lokalsamhällen och de som protesterar mot denna terrorism. Vi kräver omedelbar tillbakadragande av alla väpnade styrkor och omedelbar frigivning av alla demonstranter.

Sluta stämpla invandrare som brottslingar! Sluta terrorisera invandrare!

Nationalgardet och andra väpnade styrkor ut ur Los Angeles! ICE ut ur våra städer och samhällen.

Amnesti för SEIU-ledaren David Huerta och alla arresterade demonstranter!

Försvara rätten att demonstrera!

Bild: SEIU 721, Los Angeles