Jens Holm: Riv upp EU:s usla deal med USA

Med EU:s överenskommelse med Trump förbinder sig EU att köpa olja, fossilgas och kärnenergi från USA till ett sammanlagt värde av 750 miljarder dollar under de kommande tre åren. Detta bör snarast rivas upp, skriver Jens Holm, Vänsterpartiets tidigare miljö-och klimatpolitiska talesperson.

Ópinion|Jens Holm

Många har med rätta kritiserat den handelsöverenskommelse som EU:s ordförande Ursula von der Leyen slöt för en dryg vecka sedan med USA:s president Donald Trump. Det är allmänt känt att EU nu accepterar Trumps tullar, samtidigt som inga motsvarande motåtgärder införs mot USA. Men mindre uppmärksammat är det åtagande om storskaliga inköp av fossil energi från USA som EU, genom överenskommelsen, har förbundit sig till.

Med EU:s överenskommelse med Trump förbinder sig EU nu att köpa olja, fossilgas och kärnenergi från USA till ett sammanlagt värde av 750 miljarder dollar under de kommande tre åren. I dagsläget handlar EU energivaror från USA för blott omkring 70 miljarder dollar per år, främst olja och gas. Överenskommelsen innebär alltså att importen av fossil energi från USA kommer att mer än trefaldigas.

Hur rimmar detta med EU:s klimatmål och ambitioner för förnybar energi? Inte alls. Tvärtom, överenskommelsen utgör ett nytt och oväntat hot mot EU:s klimatambitioner. Därtill är den gas som importeras från USA framtagen med så kallad fracking, vilket medför betydligt värre miljöpåverkan än exempelvis gas från Nordsjön.

Överenskommelsen med Trump låser fast EU i ett fossilberoende från USA som riskerar att påverka oss under lång tid framöver. Vita huset skrev mycket riktigt i sin kommentar att överenskommelsen kommer att “stärka USA:s energidominans”. EU belönar alltså Donald Trumps reaktionära klimatagenda och globala energiambitioner genom att fullt ut ställa sig bakom denna överenskommelse.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har försökt ge sken av att överenskommelsen kan minska beroendet av rysk energi. Men det stämmer inte. Det von der Leyen har gått med på är framför allt att drastiskt öka den totala importen av fossil energi, och därmed EU:s utsläpp. Som jämförelse köpte EU-länderna i fjol olja och gas från Ryssland för 26 miljarder dollar, alltså bara en tiondel av vad man nu förbundit sig att handla från USA.

Hans Bergström (SvD 4/8) har visserligen rätt i att det ännu inte finns något formellt avtal mellan EU och USA, men det som kommunicerats hittills från Bryssel och Vita huset ger vid handen att EU har låtit Donald Trump få precis som han vill. Klimatet offras, och Donald Trump kommer att kunna fortsätta att använda energi som ett verktyg för global dominans.

Men det faktum att vare sig EU:s regeringar eller EU-parlamentet formellt har ställt sig bakom överenskommelsen ger visst hopp. Den här överens­kommelsen kan rivas upp i närtid med ett enkelt politiskt beslut. Låt oss sätta press på riksdag och regeringen samt våra EU-parlamentariker: låt inte Donald Trump äventyra våra klimatambitioner och låsa fast oss vid ett farligt fossilberoende.

Den här usla dealen måste rivas upp – snarast!

