Jonas Sjöstedt om handelsavtalet: Sluta fjäska för mobbaren Trump

Det har varit ont om tydliga ställningstaganden mot EU:s handelsavtal från politiker i ansvarig ställning, också från vänster.

Men Jonas Sjöstedt, numera Vänsterpartiets EU-parlamentariker, skräder inte orden.

— Om medlöparna väljer att säga ifrån istället för att fjäska och om de som utsätts för mobbningen sluter sig samman bryts förutsättningen för mobbarens makt. Det gäller även Donald Trump, skriver han i en krönika i Folkbladet.

Utrikes|Åsa Mattsson

Sjöstedt börjar med att likna Ulf Kristersson med en liten inställsam killen på skolgården. En som alltid undviker att kritisera Trump. Dessvärre är Kristersson inte ensam bland de europeiska ledarna om det beteendet, konstaterar Sjöstedt.

— Det var pinsamt att se EU-kommissionens ordförande von der Leyens inställsamma leenden mot Trump när han gav henne audiens mellan golfrundorna i Skottland. Handelsavtalet hon gick med på är helt ensidigt, även om inte alla detaljer är utmejslade.

— Det är en kapitulation, inte ett samarbete.

Att det går att stå upp mot Trump är faktiskt inte omöjligt, menar Sjöstedt och pekar på politiska ledare i länder som Brasilien, Kanada, Kina och Mexiko. Men om de får för lite stöd av andra kan de bli alltför ensamma.

Nu ska USA, med ett par undantag, införa 15-procentiga tullar mot EU. För stål och aluminium 50-procentiga, men EU inför inga svarstullar för att skydda våra arbeten och produktion.

Sjöstedt är också helt överens med, Jens Holm: Riv upp EU:s usla deal med USA – Internationalen om att det är skamligt att EU ska köpa amerikansk olja och gas till ett värde av 750 miljarder dollar, trots att en stor del av de fossila bränslena i USA framställs med extremt miljöfarlig fracking.

— EU-kommissionen bromsar inte bara den gröna omställningen i Europa, de belönar dessutom ett allt mer auktoritärt USA som inte tar sitt klimatansvar, skriver Jonas Sjöstedt.

Han är även starkt kritisk till att EU gör sig än mer beroende av USA när det gäller militär teknologi. EU ska investera 600 miljarder dollar i USA fram till 2028. EU ska dessutom göra enorma inköp av amerikanska vapensystem.

— Vi borde göra det motsatta, kapa beroendet av USA när det gäller militär teknologi och istället bygga egen kapacitet genom samarbete.

Läs hela Jonas Sjöstedts krönika i Folkbladet:

”Pinsamt då våra ledare återigen viker sig för mobbaren Trump”

