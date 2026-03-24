Det är äntligen lite vår i göteborgsluften när jag träffar David Victorin, öron-näsa-hals läkare och medlem i styrelsen för Läkare mot kärnvapen. Innan vi slår oss ner för en kopp kaffe tar vi en sväng i solen. Vår väg går över Östra kyrkogården och omgivna av döda går David Victorin rakt på sak:

– Kärnvapen är folkmord och kan aldrig vara ett sätt att försvara sig.



Inrikes | Lars Henriksson

Medan vi går mellan gravarna radar David vant upp de stora farorna:

– Kärnvapen har effekter på tre nivåer. Lokalt där de exploderar gör de förödande skada. Det folk oftast tänker på är strålningen men den stora skillnaden mot konventionella vapen är sprängkraften. Den största konventionella bomben som är i bruk, MOAB, ligger idag på elva ton. De minsta kärnvapnen, de som brukar kallas ”taktiska”, är i samma storleksordning som bomben över Hiroshima som var på 15 000 ton. En enorm skillnad. Kärnvapen är skapade för att ha ihjäl hela befolkningar. De är vapen för folkmord.

– Den andra nivån är den regionala, fortsätter han. Även ett mindre kärnvapenkrig, till exempel mellan Indien och Pakistan med kanske 100 bomber, skulle åstadkomma enorma bränder. Sotet från dessa skulle samlas högt upp, i stratosfären. Där blir det kvar länge och minskar solinstrålningen så kraftigt att det slår ut viktiga delar av livsmedelsproduktionen med svältkatastrofer för hundratals miljoner människor som följd. Och den tredje nivån, ett stort kärnvapenkrig. Då skulle vi få samma effekt men i global skala. En atomvinter som skulle kunna slå ut alla samhällen på jorden.

David Victorin gick med i Läkare mot kärnvapen efter ett föredrag under sin utbildning. Han blev slagen av vapnens enorma destruktiva kraft och fick strax efter möjlighet att följa med på ett möte i Genève.

– Från början riktade vi oss mycket mot den allmänna opinionen men eftersom frågan sjönk undan i debatten vände vi oss under en period främst mot politiker. Nu håller frågan på att bli aktuell så vi har inriktat oss mot allmänheten igen.



Liksom andra fredsorganisationer har Läkare mot kärnvapen mist sina statliga bidrag.

– Vi har länge fått stöd från Folke Bernadottestiftelsen men precis som för Svenska Freds har dessa ryckts undan nu, förklarar David Victorin. Ett starkt civilsamhälle är ett starkt försvar så detta är ett direkt slag mot vår förmåga att försvara oss. De uteblivna bidragen innebär inget direkt hot mot Läkare mot kärnvapens direkta verksamhet. Genom ett stort lotteri på 90-talet grundlades en stark ekonomi men på sikt är det ett stort problem.

Men om man ska vara djävulens advokat, frågar jag. Har inte terrorbalansen förhindrat krig? Frågan är inte ny för David som vant returnerar:

– Men är det på grund av eller trots kärnvapen? Det går inte att visa att stormaktskrig uteblivit på grund av kärnvapnen. Avskräckning med kärnvapen är ett oerhört högt spel som förutsätter att alla stater resonerar på samma sätt. Det räcker att det kommer en ledare som tänker på ett annat sätt så kan det falla.

– På grund av kärnvapnens väldiga effekter är de rena misstagen också en fara. Och sådana har vi sett ett antal, påpekar David. Som när Indien 2022 råkade avfyra en icke laddad missil mot Pakistan. Då var läget inte så spänt som idag och det fick inga följder. Vad skulle hända om något liknande hänt idag? Eller när en sovjetisk officer 1984 vägrade att tro på den utrustning som larmade om att missiler var på väg från USA och inte genom att bryta mot reglerna inte rapporterade detta som ett anfall.

– FN:s generalsekreterare Guterres har påpekat att vi har haft tur ett antal gånger när kärnvapenkrig riskerat att starta av misstag men att vi kan inte lita på turen för mänsklighetens överlevnad. I dagens spända läge skulle sådana rena misstag kunna bli ödesdigra, menar David.

Bland nybakade surdegsfrallor och rasslande kaffekvarnar på David Victorins favoritfik lyfter han fram ett av Läkare mot kärnvapens viktiga argument, att det inte går att skydda sig mot kärnvapen.

– Pratet om att vi ska ha beredskap för ett angrepp med kärnvapen är vilseledande. Det går inte, säger han och läkarperspektivet kommer in när han jämför med covidpandemin.

– Då hade vi tre månader på oss när den bröt ut i Norditalien. Vi lyckades ökade platserna i intensivvården från 500 till 1000. Alla sjukhus var i gång, personalen tillgänglig och infrastrukturen intakt.



I vårt scenario ”Förebygga är enda medicinen”, där ett kärnvapen sprängs över Stockholms stadshus, får vi på en timme ett behov av 250 000 intensivvårdplatser. Och då är mängder av vårdpersonal själva dödade eller skadade, tre av sju akutsjukhus i Stockholm borta liksom stora delar av infrastrukturen. Det finns helt enkelt inget sätt att förbereda sig på detta. Allt sådant prat är bara till för få ner folks oro. Som 50-talets propagandafilmer där”duck and cover” var instruktionen för att skydda sig mot atomvapen. Man för folk bakom ljuset. Vi har gjort en broschyr som tar upp detta. Ett slags svar på myndigheternas Om kriget eller krisen kommer.



Vi kommer in på den aktuella diskussionen om att Sverige skulle söka skydd under Frankrikes ”kärnvapenparaply”, ett begrepp David reagerar starkt mot.

– Beteckningen ”kärnvapenparaply” är helt missvisande. Ingen kan ställa sig under något ”paraply” för att skydda sig mot kärnvapen. Tvärtom innebär det en ökad risk. Alla som har kärnvapen måste inse att det gör dem till mål för kärnvapenangrepp. Ska tanken på avskräckning fungera måste vi verkligen vilja använda kärnvapen, annars är de inte avskräckande. Det innebär att bygga in folkmord i sin försvarsstrategi. Det är inget som gör någon tryggare.

– Och om vi har ett avtal med ett visst land vet heller ingen hur det landet kan förändras. Just nu leder Macron Frankrike. Snart kan presidenten komma från LePens parti. Det är samma sak med DCA-avtalet. Vi har inga garantier mot att USA inte kommer att använda sina svenska baser till kärnvapen. Däremot måste USA:s motståndare utgå från att det finns kärnvapen där.

– Sverige har haft alla positioner när det gäller kärnvapen, förklarar David. På 50-talet skulle vi skaffa egna kärnvapen. Det stoppades av en stark opinion, framför allt inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet och Sverige blev istället en stark röst för nedrustning. Det varade i många år och så sent som 2017 var Sverige ett av de 122 länder som röstade för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Men Sverige undertecknade aldrig avtalet. Bara några veckor efter FN-beslutet skrev USA:s försvarsminister James Matties ett hemligt brev till vår dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist. Innehållet läckte och det var en varning om vad som skulle hända med en svensk Natoansökan om vi undertecknade avtalet.

Sedan 2022 har Sverige röstat mot avtalet varje gång det tagits upp i FN:s generalsförsamling.

– Sveriges första försvarslinje, vår säkerhet, kan varken vara kärnvapen eller beredskap utan precis som Jan Eliasson säger, folkrätten, fortsätter David. Folkrätten är hårt ansatt idag men det är desto större skäl att försvara den. Det är gemensam säkerhet som gör oss säkra inte ömsesidiga militära hot.

– Alla blir säkrare av nedrustning och det är ingen utopi. Och det har hänt förut. En gång fanns det 70 000 kärnvapen och idag finns det 12 000. Det är möjligt att avskaffa kärnvapnen! Antingen gör vi oss av med kärnvapen eller så gör kärnvapnen av med oss, summerar David Victorin nyktert.

Svenska läkare mot kärnvapen grundades 1981 som en del av det internationella läkarorganisationen mot kärnvapen, IPPNW som grundats året innan. IPPNW fick Nobels fredspris 1985. År 2007 grundade IPPNW kampanjen ICAN för att förbjuda alla kärnvapen och 2017 fick även ICAN Nobels fredspris.



Svenska läkare mot kärnvapen har idag 2 500 medlemmar.





Det finns idag runt 12 000 stridsspetsar fördelade på 9 länder:



- Ryssland 5 459



- USA 5 277



- Kina 600



- Frankrike 290



- Storbritannien 225



- Indien 180



- Pakistan 170



- Israel 90



- Nordkorea 50



Av USA:s kärnvapen är uppskattningsvis 35 utplacerade i Italien, 20 i Turkiet och 15 i vardera Belgien, Tyskland och Nederländerna.



Källa: Svenska läkare mot kärnvapen