KD till HBTQI-personer: ”Omvänd er i Kristi namn”

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.” Orden ur Apostlagärningarna tyckte KD i Degerfors var lämpliga som kritik mot den nya lagstiftningen mot psykiskt våld där ”omvändelseförsök” mot HBTQI-personer förbjuds. Efter att Internationalen uppmärksammat saken raderades budskapet från KD i Degerfors.

Inrikes | Erik Edlund

Den 1 juli trädde en ny straffbestämmelse om psykiskt våld i kraft. Beslutet att kriminalisera psykiskt våld fattades av riksdagen den 20 maj. Psykiskt våld kan bestå av olika upprepade handlingar, hot och kontrollbeteenden som bryter ner en persons självkänsla.

S, V, MP och C har gemensamt krävt ett särskilt förbud mot ”omvändelseförsök” riktade mot HBTQI-personer. Med omvändelseförsök avses kränkningar, påtryckningar och tvång för att försöka ändra någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) menar dock att kriminaliseringen av psykiskt våld redan innefattar den här typen av omvändelseförsök av HBTQI-personer. Men oppositionen anser att vissa former av omvändelseförsök faller utanför definitionen i den nya straffbestämmelsen.

Skillnaden mellan regeringens och oppositionspartiernas linjer handlar alltså inte om huruvida påtryckningar och tvång mot HBTQI-personer ska kunna straffas. Regeringen anser redan att sådana handlingar redan omfattas av den nya straffbestämmelsen om psykiskt våld. Oppositionen vill också se ett särskilt förbud som innefattar omvändelseförsök som inte ingår i regeringen definition av psykiskt våld.

Kristdemokraternas lokalavdelning i Degerfors har reagerat på att Centerpartiet ställt sig bakom kravet på ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök. Avdelningen varnar i ett inlägg som publicerades på avdelningens Facebook-sida för att Centerpartiet ”vill förbjuda en av de grundläggande lärorna i den kristna tron”, och att ”apostlarna ganska snabbt hamnat bakom lås och bom” om Centerpartiet hade styrt Romarriket.

Från Kristdemokraternas FB-sida i Degerfors tidigare i veckan. Efter att Internationalen kontaktat KD:s presstjänst har posten raderats.

Som belägg citerar lokalavdelningen ett stycke ur Apostlagärningarna där Petrus uppmanar människor att låta omvända sig till kristen tro och döpa sig.

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.” Apostlagärningarna 2:37–38–Bibel 2000

Men i oppositionspartiernas förslag syftar inte ordet ”omvändelseförsök” till den religiösa omvändelse som aposteln Petrus talar om utan till påtryckningar och tvång mot HBTQI-personer.

Flera personer har i kommentarsfältet reagerat på att inlägget kan tolkas som att omvändelseförsök riktade mot HBTQI-personer skulle vara ”en av de mest grundläggande lärorna i den kristna tron”. De menar att en sådan innebörd är betydligt allvarligare än en ren sammanblandning av ordets två betydelser.

Lokalavdelningens inlägg är specifikt riktat mot Centerpartiet. Men Kristdemokraterna som parti ingår i den regering som anser att vissa typer av omvändelseförsök mot HBTQI-personer ska betraktas som psykiskt våld och kunna straffas.

Internationalen har sökt Kristdemokraternas presstjänst med en fråga om partiet står bakom lokalavdelningens tolkning. Presstjänsten hade vid publiceringen inte återkommit. Kort efter att Internationalen skickat frågor till Kristdemokraternas presstjänst togs inlägget bort från lokalavdelningens Facebooksida. Det är inte känt varför inlägget raderades.