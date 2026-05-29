Kim Söderström fortsatt ordförande i Byggnads

Med 82 röster mot 71 fick Byggnads ordförande Kim Söderström nytt förtroende vid förbundets kongress i Malmö under torsdagen. Resultatet gick emot valberedningens förslag till posten. Valberedningen hade hellre sett att uppdraget gick till Wilhelm Bertilsson.

Kim Söderström hade nominerats av flest regioner av alla kandidater. Utnämningen sker efter en turbulent tid i förbundet präglad av konflikter. Den nygamla förbundsordföranden berörde konflikterna i sitt tacktal. Han sa att de senaste åtta-nio månaderna hade varit en mörk tid för förbundet.

-Men jag har alltid vetat att våra medlemmar genom er kongressombud skulle ställa saker till rätta. Det har ni gjort nu.

Förbundets avsatte förbundssekreterare, den stridbare Jacob Wagner, förlorade mot valberedningens förslag i valet av ny förbundssekreterare.

Kongressen valde även Linda-Li Käld till vice förbundsordförande, Thomas Schultz till förbundssekreterare och Emil Persson till avtalssekreterare.