Ordföranden Kim Söderström röstade emot avsättningen av förbundssekreteraren Jacob Wagner och har uttalat sig offentligt till stöd för honom. När valberedningen häromveckan lade fram sitt förslag till ny ordförande och förbundssekreterare var både Jacob Wagner och Kim Söderström bortplockade.

Nu väntas strid på Byggnads kongress.

Inrikes|Håkan Blomqvist

— Ni har skickat mail till alla medlemmar på era företag i syfte att påverka opinionen åt ett håll. Ni har skickat skrivelser till förbundsstyrelsen om att pausa den centrala studieverksamheten och även en uppmaning om uteslutningar av medlemmar som inte delar er syn på vad Byggnads ska vara. Ni har varit några av de mest aktiva i konflikten inom organisationen. Överallt har ni stått för en eskalering.

— Ni har förvandlat era fackliga mandat till en bärande del av den ena falangen och uppmanar nu medlemmarna att sätta “laget framför jaget”. Detta gör ni i ett läge där valberedningen helt och hållet gått på er linje och valt bort en sittande ordförande med stor erfarenhet och flest nomineringar från kretsar och regioner. Det är helt enkelt inte trovärdigt.

Det menar ett antal förtroendevalda i Byggnads inför den stundande kongressen i Malmö den 28 maj i polemik mot tre s k MB-ledamöter – arbetsplatsföreträdare – som i Byggnadsarbetaren (6 maj) ställt sig bakom valberedningens förslag att ersätta ordföranden Kim Söderström. Under rubriken ”Laget före jaget” hävdar ledamöterna att ordföranden inte kunnat ta kritik ”från golvet”, både ”tittat bort” och ”valt sida” i en intern konflikt istället för att ta ansvar för förbundet i dess helhet. ”Byggnads behöver en kapten som leder genom krisen”, manar de och avser perioden från avsättningen av förbundssekreteraren Jacob Wagner i vintras.

Avsättningen handlade formellt om en påstådd oegentlighet vid anlitandet av en konsult. Försvararna av Wagner, inte minst Unga Byggare, menade däremot att det gällde demokratin i förbundet, mot byråkrati och toppstyrning, och för en bred medlemsbildning.

Ordföranden Kim Söderström röstade emot avsättningen och uttalade sig efterhand offentligt för Wagners sak. När valberedningen häromveckan lade fram sitt förslag var både Jacob Wagner och Kim Söderström bortplockade. Förslaget till ny förbundssekreterare hämtades direkt från förbundskontoret.

— Kim är inte en ledare som söker konflikt, menar de förtroendevalda, men inte heller någon som sitter passiv för att skydda sin egen position när demokratin i föreningen hotas av fulspel och intriger. När han valdes lovade han medlemmarna transparens, och det löftet har han hållit.

— Det hade varit mycket mer ärligt att ta debatten om huruvida vi ska fortsätta utveckla den breda bildningen eller återgå till mer funktionsutbildning. Det hade varit mycket mer rakryggat att diskutera huruvida vi bygger ett starkare Byggnads genom att flytta beslut nedåt i organisationen eller tvärtom, framhåller de förtroendevalda.

Torsdagen 28 maj inleds kongressen för etthundratusen av Sveriges byggnadsarbetare. Där väntar hård strid om förbundets väg framåt.

Bild: Kim Söderström, ordförande i Byggnads