Byggnads, ett av Sveriges tyngsta fackförbund med etthundratusen medlemmar, möts till kongress i Malmö 28-31 maj. En kongress där mycket står på spel. Inte bara vad gäller kampen för löner, arbets- och anställningsvillkor i en tid av hela havet stormar med bemanningskedjor och skumraskbolag. Kongressen handlar också om vad – och hur – Byggnads ska vara.

Inrikes|Håkan Blomqvist

När förbundssekretaren Jakob Wagner avsattes strax före jul av en oenig förbundsstyrelse för påstådda fel kring en konsultarvodering, ställde förbundets ordförande Kim Söderström upp på Wagners sida. Det handlade inte om konsulten utan om två olika synsätt på hur förbundet skulle byggas, toppstyrt eller baserat på medlemsaktivitet, menade Söderström. Jakob Wagner, med rötter i Unga Byggare som han själv var med om att omvandla från fest- och fritidsgrupp till medveten facklig aktör, inte minst genom fackliga utbildningar utifrån det radikala kursmaterialet ”Vägen framåt”, offentliggjorde sin uppfattning i två poddavsnitt av Unga Byggare Väst. Därefter har de olika sidorna sökt vinna stöd inför kongressen. Unga Byggare har ställt sig bakom Jakob Wagner och krävt att vice ordföranden Lars Hildingsson, som drev på avsättningen, måste avgå och ordföranden Kim Söderström har slutligen gått ut till medlemmarna och varnat för vad som pågår bakom lyckta dörrar.

På valborg lade förbundets valberedning fram sitt förslag till ny ledning inför kongressen. Där är både tidigare förbundssekreteraren Jakob Wagner och ordförande Kim Söderström, som båda kandiderar, bortplockade. Vice ordföranden Lars Hildingsson å sin sida lämnar själv för politiken där han kandiderar för S till riksdagen. Trots att 6 av 10 regioner förslagit att Kim Söderström ska få fortsatt förtroende som ordförande har valberedningen föreslagit Wilhelm Bertilsson från Mälardalen samt tre andra till övriga poster. ” I grunden handlar det om laget. Den samlade bedömningen är att de här fyra individerna skapar det lag som ger oss förutsättningar att möta de utmaningar som Byggnads står inför”, säger valberedningens företrädare till Byggnadsarbetaren.

Nuvarande ordföranden Kim Söderström förklarar dock för tidningen: ”För min del har ingenting ändrats. Jag står fortsatt till medlemmarnas förfogande och min kandidatur till förbundsordförandeposten ligger fast.”

I ett skarpt inlägg i Byggnadsarbetaren skriver ett antal förtroendevalda till de centrala funktionärer som nu kampanjar mot Kim Söderström: ”Det hade varit mycket mer rakryggat att diskutera huruvida vi bygger ett starkare Byggnads genom att flytta beslut nedåt i organisationen eller tvärtom.



Bilden: Kim Söderström, nuvarande ordförande i Byggnads, har starkt stöd från regionerna och kandiderar fortfarande liksom förbundssekreterare Jacob Wagner, men valberedningen har föreslaget andra till topposterna. Hård strid väntar på Byggnads kommande kongress sista helgen i maj.