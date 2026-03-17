Ny strid i Byggnads

I vintras beslutade ett oenigt förbundsråd inom fackförbundet Byggnads att avsätta förbundssekreteraren Jacob Wagner. I media spred hans motståndare uppgifter om att han felaktigt attesterat fakturor för en konsult som påstods ha betett sig illa mot kvinnliga medlemmar.

Som Internationalen då rapporterade var det en djup spricka i synen på hur facket ska arbeta och fungera som låg bakom beslutet och anklagelserna. Wagner företrädde en inriktning som ville ha mer medlemsmakt och mindre toppstyrning i organisationen, något som störde de mer traditionellt inriktade krafterna.

I januari meddelade Wagner att han åter ställer upp till val som förbundssekreterare på Byggnads kongress i maj med det uttalade målet att fortsätta arbetet med att föra över mer makt från ledningen till medlemmarna.

Jacob Wagner har hållit en låg profil utåt och inte kommenterat vad som hände. Nu bryter han tystnaden och det med besked. I två poddavsnitt av Unga Byggare Väst med det talande namnet Ryggdunkarkuppen i Byggnads: Vad hände med medlemsdemokratin? går Wagner steg för steg igenom vad som föregick beslutet om att avsätta honom.



Det är ingen vacker skildring av hur det går till i toppen på Byggnads. En unik bild inifrån en byråkratiserad organisation som vanliga medlemmar sällan eller aldrig får ta del av.



– Det här handlar om politik, inte om fakturor, är hans sammanfattning av förloppet.

Detaljerat och med namns nämnande smular han sönder anklagelserna och den smutskastning han utsattes för. I själva verket rentvåddes han av en rapport som förbundets revisorer gjorde – en rapport som fortfarande är hemlig för medlemmarna.

Han berättar att han redan när kongressen valde honom, efter att valberednings förslag röstats ner, möttes han av motstånd från det gamla gardet. Det som satte igång processen för att avsätta honom var arbetet med att förändra stadgarna han deltagit i inför kongressen 2026. De förslag som arbetsgruppen höll på att utarbeta skulle vara i linje med det han och andra arbetat för de senaste åren: mer demokrati och medlemsaktivitet. Wagner menar att detta var ett hot mot det gamla toppstyrda arbetssättet och de personer i ledningen som ville fortsätta i gamla hjulspår.

Genom att Jacob Wagner åter ställer upp till val har debatten om Byggnads inriktning startat inför kongressen.

Unga Byggare är en av de strukturer inom förbundet som Wagner varit med och byggt upp och de går nu ut mycket hårt på Facebook mot förbundsledningens agerande:

”Det är tydligt för oss att syftet aldrig har varit att sanningen ska fram, utan snarare har delar av förbundsstyrelsen valt att aktivt och medvetet föra organisationen och medlemmarna bakom ljuset. De har agerat i egenintresse för att skydda sina egna maktpositioner, och har därför motarbetat demokratiska beslut som man aldrig accepterat från första början. Detta kan aldrig tolereras i en demokratisk organisation.

Ytterst ansvarig för denna illegitima hetsjakt har varit vice förbundsordförande Lars Hildingsson. Vi tar härmed vårt ansvar för organisationen och kräver hans omedelbara avgång. Unga Byggare uppmanar dessutom de styrelseledamöter som stått bakom kuppen att ställa sina platser till förfogande.”



Men det är inte bara ungdomarna som reagerar. I tidningen Byggnadsarbetaren skriver ordföranden i Byggnads Falukrets, Kristoffer Tinnerholm, att valet till förbundssekreterare handlar om vad Byggnads ska vara för organisation och talar starkt för att Jacob Wagner ska väljas för att förbundets satsning på demokratisering ska fortsätta

– Jag tror att det kommer vara en helt nödvändig process om vi som förbund ska lyckas med att överföra mer av det fackliga arbetet till medlemmarna och till arbetsplatserna, skriver han.

Det tillhör inte vanligheterna att inriktningen för en fackförening debatteras öppet i Sverige. Än mindre att medlemmarna har möjlighet att välja mellan olika linjer. Byggnads kongress i Malmö 28 –31 maj i Malmö kommer därför att bli mycket intressant.