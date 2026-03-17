”Äntligen vann rätt film. Den rebelliska och akut angelägna One Battle After Another pekar ut en ny riktning för en biopublik som törstar efter konst och politik i smart förpackning”, skrev Dagens Nyheter om den mest prisbelönta filmen under den 98:e upplagan av Oscarsgalan. Filmen hade fått 13 nomineringar och blev galans stora vinnare med sex statyetter, däribland för bästa film och bästa regi. Den skildrar också ICE:s attacker mot migranter i Trumps USA. Jag hann se filmen före Oscargalan.

Kulturen|Alex Fuentes

Filmen Sinners hade å sin sida fått 16 nomineringar och slutade på andra plats med fyra priser.Ja, det var en politiskt laddad Oscarsgala. Priset för Sentimental Value, det norska bidraget, delades ut av spanjoren Javier Bardem, som återigen visade sitt politiska ställningstagande när han passade på att säga: ”Nej till krig, befria Palestina.” Hollywoods tillställning hölls bara ett par veckor efter USA:s och Israels ensidiga krig mot Iran.

One Battle After Another, med Leonardo DiCaprio i huvudrollen, är en film som visar USA:s sår. Den berättar om romantiserade och misslyckade revolutionära handlingar och om hur kärlek och tillgivenhet kan bli ett sätt att föra aktivismen vidare, som ett arv från föräldrar till barn. Regissören Paul Thomas Anderson har själv sagt att han skrev filmen för sina barn: ”För att be om deras förlåtelse för den röra vi har lämnat efter oss i världen, men också i hopp om att de ska bli den generation som återinför sunt förnuft och anständighet.” Relationen mellan far och dotter är stark i filmens scener, utan att därför bli sentimental. Man kan säga att det handlar om en film om skuld, kärlek och revolt.

Sean Penn, en veteran i Hollywood, spelar överste Steven Lockjaw, en vit militär nationalist som blir besatt av en revolutionär afroamerikansk kvinna. Det är en märklig blandning av oemotståndlig fysisk attraktion och förälskelse, samtidigt som han innerst inne hatar den rasifierade identitet som hon och hennes familj representerar.

Skär och ren rasism.

Är det möjligt att vara rasist in i märgen och samtidigt vara far till en svart dotter, efter en relation som vuxit fram ur hans besatthet av en radikal svart kvinna? De hårt ansatta svarta kvinnorna i filmen säger mycket om den makt som fortfarande utövas över invandrar- och svarta grupper i USA, de mest utsatta i ett system som historiskt sett har förtryckt och splittrat dem.

Två svarta kvinnliga roller i One Battle After Another träder fram, de spelas av Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills) och Chase Infiniti (Charlene/Willa Ferguson). Perfidia Beverly Hills är partner till huvudpersonen Bob Ferguson och porträtteras som en militant vänsteraktivist på 1970-talet. Hon är en av ledarna för gruppen ”French 75”, som genomför sabotage, bankrån och fritagningar av migranter ur förvar.

Perfidia föder en dotter, Charlene, men fortsätter sitt politiska arbete och försvinner senare från familjen efter att ha drabbats av depression. Hennes försvinnande leder till stora svårigheter, inte minst i relationen till dottern, vars biologiske far visar sig vara den rasistiske militärofficeren Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Charlene jagas av sin far, och för att gömma sig tvingas både hon och hennes adoptivfar (spelad av Leonardo DiCaprio) anta nya identiteter som Bob och Willa Ferguson. Dotterns rebelliska natur kan tolkas som något ”ärftligt” från modern Perfidia. In i det sista vägrar hon att underordna sig.

Filmen Sinners fick 16 nomineringar, fler än någon annan film i Oscarsgalans historia. Det är i sig ett bevis på att ett verk som skrivits, regisserats och producerats av svarta filmskapare kan nå den absoluta toppen i den globala filmindustrin. Filmen utspelar sig under rassegregationens höjdpunkt i USA och berättar historien om tvillingbröder som öppnar en bluesklubb och ställs inför ett övernaturligt hot. Men det som gör filmen till ett verkligt fenomen går långt bortom själva handlingen. Ryan Coogler regisserade och skrev manuset, och det kreativa teamet bestod nästan uteslutande av svarta kvinnor på ledande positioner.

Coogler var mycket nära att bli den första svarta regissören att vinna Oscar för bästa regi.Han nominerades också för bästa originalmanus (Sinners), där berättelsen reflekterar över afroamerikanskt minne, musik som motstånd och priset för att återvända dit där allt började. Michael B. Jordan (Sinners) vann priset för bästa manliga huvudroll.

Två kvinnor nominerades till priset för bästa kvinnliga huvudroll – de enda svarta kvinnorna bland de nominerade. Wunmi Mosaku och Teyana Taylor. Wunmi, en nigeriansk-brittisk skådespelare uppvuxen i Manchester, spelar Annie i Sinners, en Hoodoo-prästinna som förbinder de levandes värld med förfädernas rike. När Teyana Taylor vann Golden Globe för bästa kvinnliga roll höll hon ett tal som gav genklang över hela världen: ”Till mina svarta systrar och till de små flickor som tittar i kväll: vår sötma är inte en börda. Vårt djup är inte överdrivet. Vårt ljus behöver inte tillåtelse att lysa.”

Värt att nämna är också Ruth E. Carter, som nominerades till en Oscar för femte gången. Med denna nominering blev hon den svarta kvinna som fått flest nomineringar i någon kategori i Oscarsgalans historia. Hon vann redan en Oscar för Black Panther: Wakanda Forever år 2023. Hennes arbete i Sinners återskapar 1930-talets Södern med en historisk noggrannhet och en visuell skönhet som kritiker hyllat som ett av filmens starkaste element. Hannah Beachler, nominerad för bästa produktionsdesign, var den första svarta kvinnan som vann i den kategorin för Black Panther. I Sinners återvänder hon till Coogler för att bygga filmens värld från grunden.

Utöver Sinners präglades filmfestivalen också av en tydlig rasifierad närvaro i dokumentärkategorierna. Geeta Gandbhir, en indisk-amerikansk filmskapare, blev den första kvinnan att få Oscarsnomineringar i båda dokumentärkategorierna samma år, med The Perfect Neighbor och The Devil Is Busy. Den första filmen dokumenterar mordet på Ajike Owens, en svart fyrabarnsmamma som sköts ihjäl 2023 av sin vita granne i Florida. Filmen är nästan helt uppbyggd kring polisens kroppskamerabilder. Den andra följer en dag på en abortklinik i Atlanta.

I kategorin bästa internationella film representerade The Voice of Hind Rajab Tunisien. Filmen är uppkallad efter Hind Rajab, en sexårig palestinsk flicka som satt instängd i en beskjuten bil på Gazaremsan, där Röda Halvmånens räddningsarbetare förgäves försökte rädda henne. Hon dödades i februari 2024. Nomineringen gör filmen till den första Oscarsnomineringen där folkmordet i Palestina uttryckligen tas upp.

Det som hände vid Oscarsgalan 2026 var inte bara ännu en prisutdelning. Det var kulmen på åratal av arbete, ihärdighet, avvisade projekt och stängda dörrar. På inspelningen av Sinners var praktiskt taget alla centrala avdelningschefer icke-vita kvinnor. Det beslutet, fattat av en svart regissör som redan visste hur det var att bygga sitt eget team under arbetet med Black Panther, förklarar varför så många svarta filmskapare nu nomineras i tekniska kategorier som historiskt dominerats av vita män.

Bilden: ”One battle after another” av Paul Thomas Anderson visar USA:s sår och var den stora vinnaren på årets Oscarsgala, och också en av de filmer som prisades där svarta skådespelare har bärande roller.