Ukraina-Solidaritet samlar in till laddstationer för drönare

”Nu behöver de ukrainska frontsoldaterna portabla laddstationer för drönare. Det är 128:e brigaden som befinner nära staden Dnipro och som är i kontinuerlig stridskontakt med fienden som ber om laddstationerna. Ukraina-Solidaritet ska samla in 23 000 kronor till 3 laddstationer.
Det tidigare insamlingsmålet på 10 000 kronor nådde Ukraina-Solidaritet på 9 dagar. Pengarna ska användas för att köpa batterier, powerbanks och magasin till nätpistoler som kan skjuta ner drönare.
Ukraina-Solidaritet samlar in pengar via ukrainska vänsterorganisationen Sociala Rörelsen som i sin tur förmedlar den efterfrågade utrustningen vidare till frontsoldaterna. Hittills har stödet gått till 43:e brigaden men nu har Sociala rörelsen fått en förfrågan från 128:e brigaden.”
Swish till Ukraina-Solidaritet: 073-8515389