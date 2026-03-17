Demokratisk tillbakagång når västerländska demokratier

Nu sker en demokratisk tillbakagång även i tidigare stabila demokratier. Demokratin i USA har försämrats i en takt som saknar motstycke, och media och journalister är alltmer utsatta över hela världen. Detta, och mer, visar årets Demokratirapport från V-Dem Institutet vid Göteborgs universitet.

Utrikes|Maria Jervelycke Belfrage

Under 2025 befann sig nästan en fjärdedel av världens länder i en demokratisk tillbakagång, eller autokratisering. I årets Demokratirapport identifieras tio nya autokratiserande länder, varav sex i Europa och Nordamerika. Bland dessa finns inflytelserika länder som Italien, Storbritannien och USA.

– Att många folkrika och ekonomiskt mäktiga länder autokratiseras är oroande. Flera av dessa länder har den ekonomiska och politiska makten att förändra internationella organisationer, normer och handel, och därmed i praktiken omforma den globala ordningen. Jag tycker att vi redan ser effekterna av detta, säger professor Staffan I Lindberg, som lett forskargruppen som tagit fram rapporten.

Rapporten visar tre tydliga mönster i den pågående trenden av demokratisk tillbakagång. Det första är en demokratisk tillbakagång i vissa traditionellt stabila och väl etablerade demokratier. Det andra är betydande tillbakagångar och ofta demokratiskt sammanbrott i länder som demokratiserades under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Det tredje är en fördjupning av autokratin i stater som redan är autokratiska.

Forskarna konstaterar också att yttrandefriheten, en grundläggande del av demokratin, har minskat drastiskt i världen. De senaste 25 åren har yttrandefriheten varit det vanligaste målet för autokratiserande ledare att attackera.

– Det näst vanligaste målet är de liberala aspekterna av demokratin, som rättsstatens principer och de institutionella maktbalanser som finns till för att förhindra maktmissbruk. Till exempel har rättsstatens principer försvagats i 22 länder, säger Staffan I Lindberg.

Den amerikanska demokratin befinner sig nu i en betydligt snabbare nedgång än någon annan demokrati i modern tid. På endast ett år har USA:s värde i V-Dems Liberal Democracy Index minskat med 24 procent. Samtidigt har landets globala ranking fallit från 20:e till 51:a plats av 179 länder.

Det är bland de liberala aspekterna av demokratin som den största nedgången i USA syns. President Donald Trumps andra mandatperiod kan enligt rapporten sammanfattas som en snabbt genomförd koncentration av makt till presidentämbetet.

– Den amerikanska administrationen har undergrävt de institutionella maktbalanserna, politiserat statsförvaltning och tillsynsorgan. Den har även utövat påtryckningar mot

rättsväsendet samtidigt som den angripit media, akademin, medborgerliga friheter och kritiker av administrationen, säger Staffan I Lindberg.

Eftersom indikatorer relaterade till val endast utvärderas under nationella valår har dessa indikatorer inte förändrats för USA under 2025.

– De amerikanska mellanårsvalen under 2026 kommer att bli ett avgörande test för kvaliteten på valsystemet och för den amerikanska demokratin. USA kommer att falla ytterligare om även val-indikatorerna försämras, säger Staffan I Lindberg.

På den positiva sidan visar rapporten att 18 av världens länder, tio procent, genomgår demokratisering, där exempelvis Brasilien och Polen fortsätter sina demokratiseringsprocesser. I majoriteten av dessa länder förbättrades mediefriheten. Botswana, Guatemala och Mauritius är de tre nya demokratiserande länder som identifieras i 2025 års data. https://v-dem.net/publications/democracy-reports/

Bilden: Trots omfattande demonstrationer, som No-Kings-protesterna, är den amerikanska demokratin på större tillbakagång än någon annan demokrati i modern tid.