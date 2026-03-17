Simona Mohamsson, tycker du fortfarande att SD är ett rasistiskt parti?

”Låt mig ge M en enkel förklaring.

En rasistisk partiledare för ett rasistiskt parti, säger rasistiska saker om sin rasistiska politik”

Så skrev Simona Mohamsson (L) i ett inlägg på plattformen X (tidigare Twitter) 20 februari 2021.

Idag vill Mohamsson och Liberalerna sitta i en borgerlig regering tillsammans med Jimmie Åkesson och SD.

Inrikes|Erik Edlund

Inför Liberalernas kommande extrainsatta landsmöte blev Mohamsson utfrågad i TV4-nyheterna om samarbetet med SD. Då blev hon konfronterad med sin tweet från 2021.

Tv4:s journalist frågade Mohamsson om hon fortfarande tycker att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Hennes svar var enligt bedömare häpnadsväckande intetsägande.

Hon började med att förklara hon inte är partiledare för Sverigedemokraterna, ”ett parti som jag tror många vet historien bakom”.

Sedan fortsatte hon med att förklara att L och SD är två olika partier, och att hon valde att engagera sig i Liberalerna för att hon är just liberal.

-Men jag kan konstatera, inte minst de senaste tre åren, att Sverigedemokraterna har kunnat visa prov på att gå med på politik som jag tycker är viktig och bra för Sverige, säger hon.

På frågan om när hon ändrade sig om SD:s politik så säger hon att SD visat att de kan verka i ett samarbete där man ska ge och ta. Som exempel nämner hon regeringens reträtt i frågan om tonårsutvisningarna.

-Detta ändrar ju inte på något sätt vem jag är. Jag är fortfarande lika liberal idag som jag var förra veckan, hävdar hon.

Hon konstaterar att ”Sverigedemokraterna fortfarande är ett parti”, precis som veckan innan, men att de är två partier som behöver hitta ett sätt att samarbeta.

TV4-journalisten invänder då att Mohamsson fortfarande inte har besvarat frågan, och frågar ännu en gång om hon fortfarande tycker att SD är ett rasistiskt parti.

-SD har en tydlig historia. De grundar sig i nationalism. Jag står ideologiskt mycket långt ifrån dem, men i svensk politik behöver man samarbeta med andra partier, svarar hon.

Efter intervjun säger TV4-nyheternas politiske kommentator Ann Tiberg att det är ”påfallande” att Mohamsson inte ger ett riktigt svar på en enda fråga kring hennes politiska förflyttning.

Enligt SVT/Verians senaste väljarundersökning ligger Liberalerna på 2,1 procent i opinionen. Det är en ökning med 0,1 procent jämfört med mätningen innan, men L har fortfarande långt kvar för att klara riksdagsspärren.

Liberalerna kommer ha ett extrainsatt landsmöte i veckan. Där väntas Mohamsson pressas om den nya SD-linjen. Flera tunga partiföreträdare har redan hoppat av sina uppdrag, och Liberala Ungdomsförbundet kräver att partiets ledning avgår.