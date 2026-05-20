Fackförbundet ST stämmer staten. Rebellmamman Marie förlorade sin säkerhetsklassning, och därmed sin anställning på Energimyndigheten.

Facket ST menar att Marie förlorat jobbet av politiska skäl som en följd av ett hastigt beslut efter ett drev och har stämt staten för att ha kränkt Maries grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Rättegången avslutades under tisdagen.



Inrikes|Erik Edlund

En anställd vid Energimyndigheten, Marie, deltog i en demonstration för klimatet – kort efter det klassades hon som säkerhetsrisk av myndigheten, trots att hon aldrig varit misstänkt för brott. Därefter drogs hennes säkerhetsklassning tillbaka. Utan den kunde hon inte behålla sin anställning som gassamordnare. Fackförbundet ST stämmer staten för att ha kränkt Maries grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Rättegången avslutades under tisdagen och tingsrätten kommer att meddela sin dom om drygt fyra veckor.

Enligt ST var det Maries klimatengagemang som gjorde att hon förlorade sin säkerhetsklassning kort tid innan hennes provanställning skulle gå över till en tillsvidareanställning.

— Väldigt mycket står på spel. Det handlar om den svenska demokratin. Vi menar att man som arbetsgivare har kränkt vår medlems yttrandefrihet och åsiktsfrihet, grundfundament i vår demokrati, säger ST:s ordförande Britta Lejon till Arbetsvärlden.

Staten tillbakavisar detta.

Enligt ST:s advokat som, företrädde Marie vid rättegången, fick hon aldrig någon skriftlig motivering till varför hon inte längre ansågs uppfylla säkerhetsskyddslagens krav.

Staten hävdar å sin sida att Maries fri- och rättigheter inte har kränkts och att den indragna säkerhetsklassningen ska ha handlat om att hon var ”illojal” och ”inte skött sitt jobb”.

Marie började sin provanställning vid Energimyndigheten i oktober 2023. Hon hade berättat om sitt klimatengagemang med aktivistgruppen Rebellmammorna vid en säkerhetskontroll. Varken Säpo eller Energimyndigheten hade då några synpunkter, och hon fick sin säkerhetsklassning. Men säkerhetsklassningen drogs tillbaka efter en artikel i tidningen Fokus. Artikeln hade rubriken ”Klimataktivist anställdes på samhällskritisk tjänst vid Energimyndigheten” .

— Om gassamordnaren umgås med personer som är intresserade av att sabotera infrastruktur blir detta en enorm risk för rikets säkerhet och även för andra länder, sade en tidigare tjänsteman vid Energimyndigheten till tidningen.

Efter att ha läst artikeln i Fokus skrev civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) på plattformen X att han hade pratat med Energimyndigheten om Fokus artikel och framfört sina synpunkter. Han skrev att det hade varit ett bra samtal, och att myndigheten hade ”hanterat situationen i sak” och skulle ”gå till botten med hur denna situation över huvud taget kunde uppstå samt säkerställa att så inte kan ske igen.”

Marie utsattes också för flera mordhot efter Fokus artikel.

— Rebellmammorna genomför lugna, känslosamma manifestationer. De sitter ner tillsammans, bildar en cirkel, sjunger och håller tal, säger Maries advokat till Aftonbladet.

Till Dagens ETC säger han att många statligt anställda kommer bli både tysta och rädda om deltagande i manifestationer för klimatet ska bedömas som ett hot mot Sveriges säkerhet.

— Frågan är om vi vill leva i ett sådant samhälle.