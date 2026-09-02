Knäck Tidö – stöd Internationalen

Segern över Tidöhögern kan gå oss alla ur händerna – om vi inte ökar trycket. Den historiska massdemonstrationen för klimatet, protesterna för en human flyktingpolitik, den fackliga kampen mot karensen och för arbetstidsförkortning.

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Inrikes| Socialistisk Politik

Nu knäcker vi Tidö – men sen? Starka ekonomiska och politiska krafter pressar på för fortsatt högerpolitik. S-ledningen manas att bilda ”mittenregering”, göra upp med C och KD och till och med Moderaterna. Allt för att undvika en röd-grönregering som sätter stopp för vinstplundringen av välfärden, beskattar miljardärerna, genomför resoluta klimatåtgärder och humaniserar migrationspolitiken.

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