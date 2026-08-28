Exploatering till varje pris



▶ Makten för uranbrytning och ny kärnkraft

▶ Skenande kapitalism oförenlig med miljöhänsyn

▶ Gräsrotskampen den centrala motmakten

Ledare| Vecka 35

I somras beviljade Bergsstaten det amerikanska bolaget Adelheid Holdings LLC

undersökningstillstånd för uranprospektering i Kalix kommun. Protesterna lät inte vänta på sig.

Medborgaruppropet Nej till urangruva i Kalix samlade i mitten av augusti till manifestation och

driver en namninsamling för att stoppa projektet. De varnar för att en urangruva skulle hota

Kalixälven, en av Europas sista stora oreglerade älvar. Utvinning av uran kräver brytning av

alunskiffer i stora dagbrott, med omfattande och i praktiken oåterkalleliga konsekvenser för

landskapet, bebyggelsen, jordbruksmarken, skogen och grundvattnet i området.



Att undersökningstillstånd nu beviljas är ingen överraskning. Tidöregeringen har från början varit

tydlig med att förbudet mot att leta efter och bryta uran skulle avskaffas. Redan innan lagändringen

klubbades igenom i november 2025 ledde beskedet till intensiv aktivitet bland

prospekteringsbolagen. Samtidigt driver utbyggnaden av kärnkraft i flera länder upp efterfrågan på

uran. Sverige framstår som särskilt attraktivt eftersom landet, enligt Sveriges geologiska

undersökning (SGU), uppskattas hysa omkring 27 procent av Europas urantillgångar.



Det är inte heller bara så att den svenska berggrunden hyser omfattande tillgångar av uran, utan vi

har även en Tidöregering som under senare år – med löfte om statliga subventioner på över 400

miljarder kronor och där varje intresserad aktör garanteras ett stabilt marknadspris – slagit på stora

trumman för etableringen av ny svensk kärnkraft. Socialdemokraterna förespråkar också ny

kärnkraft och Magdalena Andersson har mer än en gång talat sig varm för en blocköverskridande

energiöverenskommelse.



Det kommunala vetot mot kärntekniska anläggningar finns visserligen fortfarande kvar. Men en

pågående politisk process syftar till att omklassificera uranbrytning på ett sätt som skulle kunna

göra vetot verkningslöst. Om utvinning av uran inte längre definieras som en kärnteknisk

verksamhet försvinner också den lagliga grund som kommuner i dag kan använda för att stoppa

projekten.



Förslaget har mött kritik från lokalpolitiker runt om i landet. I en intervju med tidningen Sveriges

Natur konstaterar Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, att ett avskaffat veto skulle

försvaga det lokala självbestämmandet genom att frånta invånarna inflytande över stora och

riskfyllda etableringar i den egna närmiljön. Motståndet mot uranbrytning är därför inte bara en

miljökamp. Det är också en kamp för demokratin.



Kalixuppropet sätter dessutom fingret på ett större problem. Den omställning som nu pågår i

världsekonomin kräver enorma mängder energi och mineraler. För att undvika rovdrift och

utarmning skulle det behövas en genomtänkt hushållning med ändliga naturresurser, där samhällen

demokratiskt prioriterar hur resurser används och samtidigt skyddar ekosystem och lokalsamhällen

från exploatering.



Men, som journalisten Arne Müller gång på gång har visat i sina granskningar av den gröna

industriomställningen, står en sådan hushållningsprincip i konflikt med den grundläggande

drivkraften i en kapitalistisk ekonomi: jakten på maximal avkastning. Dagens politik är hopplöst

naiv i sin tilltro till att privata företag på egen hand ska leda samhället mot hållbarhet. Dessutom

försvagar den också aktivt kommuners och civilsamhällets möjligheter att fungera som motkrafter i

relation till kapitalets kortsiktiga intressen. Det som behövs är i stället en sammanhållen strategi där omställningen underställs demokratisk kontroll och där människors och miljöns behov ges företräde

framför vinstkraven.