”Miljardärsskatt gör att alla rika flyr landet med sina pengar” – Internationalen ger svar på tal

I valdebatten pumpar högern ut en rad falska påståenden. Internationalen kommer fram till valet att ge svar på tal. Först ut är frågan om Miljardärsskatt.

”Miljardärsskatt gör att alla rika flyr landet med sina pengar”

Det är inte särskilt överraskande att tanken på en miljardärsskatt har retat upp miljardärerna och deras politiska talespersoner. Jämlikhet har aldrig stått på de rikas önskelista. Som alltid drar de standardhotet mot allt de inte gillar: ”Om ni gör detta så flyttar vi.” Fredrik Lundberg, god för 80 miljarder, menar till exempel att det räcker att prata om en sådan skatt för att miljardärer ska lämna Sverige.

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När ekonomen Gabriel Zucman lade fram ett genomarbetat förslag i Frankrike på att de allra rikaste skulle betala minst två procent av sina förmögenheter i skatt, fick det ett enormt stöd bland vanligt folk. Och utsattes självklart för hysteriskt motstånd från miljardärerna och högern med samma flytthot som i Sverige. I sin bok Miljardärsskatt – så kan den införas avfärdar Zucman detta hot som en självpåtagen maktlöshet från regeringarnas sida.

Ekonomen Garbiel Zucman som lagt fram ett genomarbetat förslag till Miljardärsskatt i Frankrike

Rent tekniskt föreslår han att helt enkelt fortsätta beskatta dem som eventuellt flyttar utomlands. En princip som redan idag faktiskt gäller för medborgare i USA. Det är nämligen fullt möjligt att hålla koll på rikedomarna internationellt. Det internationella avtal som OECD antog 2018 gör det obligatoriskt för de anslutna staternas banker att automatiskt rapportera alla transaktioner till myndigheterna. Att driva in skatt över gränserna är därför ingen omöjlighet utan först och främst en fråga om politisk vilja. Det borde inte vara något problem i ett land som Sverige där det inte finns några gränser för vilka resurser som ställs till förfogande för polis och kriminalvård när det gäller brott som begås av fattiga människor. Högerns motstånd mot miljardärsskatten beror helt enkelt på att de representerar miljardärerna.





