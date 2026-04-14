Kommunal om budgeten: Barn och äldre riskerar att fara illa

Regeringen har överlämnat sin vårändringsbudget till riksdagen. Propositionen innehåller förslag för över 7 miljarder, med ett el-stöd till svenska villaägare och sänkningar av drivmedelsskatterna som de största enskilda åtgärderna. Sänkningen av drivmedelsskatterna ska finansieras med ett lån.

Fackförbundet Kommunal menar dock att budgeten missar att ta itu med flera av välfärdens viktigaste problem, som bland annat personalbristen inom barnomsorgen.

Kommunal har länge krävt höjda statsbidrag, som ska värdesäkras gentemot inflationen.

Fackförbundet skriver i ett pressmeddelande att kommuner runtom i Sverige varslar personal inom barnomsorgen samtidigt som barngrupperna i förskolan blir allt större. Kommunal varnar för att barnen riskerar att fara illa när en krympande personalstyrka ska fördelas på allt större barngrupper.

Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård säger att regeringen i sin sista vårändringsbudget innan valet hade en chans att visa att de menar allvar med välfärden.

— I stället för att agera och försöka rädda verksamheterna så är det uppenbart att man saknar en plan för välfärden utanför pressträffarna.

Kommunal pekar också på situationen inom äldreomsorgen, där underbemanning och en bristande arbetsmiljö har lett till att äldreomsorgen har de allra högsta sjukskrivningstalen på den svenska arbetsmarknaden.

— I ett tufft ekonomiskt läge med varsel och uppsägningar i välfärdsbranschen borde regeringen tillföra mer resurser till kommunerna och regionerna. Tyvärr sviker finansministern välfärden ännu en gång, säger Malin Ragnegård.

Enna Gerin frånden fackliga tankesmedjan Katalys kommenterar budgeten i Aftonbladet ledares podd Starta pressarna. Hon säger att regeringen försöker få de här plånboksfrågorna att framstå som ”hjälp till vanligt folk”, och pratar om att ”undersköterskan sparar nu pengar när hon kör till jobbet”. Men hon invänder att många undersköterskor bor i hyresrätt, och har inte ens alltid bil, och får därmed inte ta del av många av regeringens satsningar.

— Det är verkligen en medelklassinriktad politik.