Tre borgerliga partier i Ungerns parlament – är det egentligen läge att fira?

Hur stor är betydelsen av att Victor Orbahn och hans parti FIDESZ besegrats i det ungerska valet och att han ersätts av Peter Magyar och partiet TISZA? Ur vissa aspekter är det en betydelsefull förändring för Ungern och Europa. Ur andra aspekter kan förändringen ses som ganska så marginell.

Kommentar|Peter Widén

Victor Orbán har länge inom EU-etablissemanget setts som ett irritationsmoment. Han har öppet deklarerat sin opposition mot den liberala ideologin och EU och lanserat idéer om en ”ickeliberal demokrati”. Hans politk är djupt konservativ och nationalistisk. Han har upprätthållit vänskapliga relationer med Putins Ryssland trots Ukrainakriget och hans relationer till den Ukrainska regeringen är ytterst ansträngda. Det handlar om Ungerns behov av rysk gas och det handlar om historiska spänningar mellan ungrare och ukrainare.

Familjepolitiskt har linjen varit konservativ för att inte säga rent reaktionär. Pridefestivaler har förbjudits, kvinnor som föder tre barn och mer blir skattebefriade.

Orbán och FIDESZ har inte regerat ensamma utan i koalition med Kristdemokraternas KDNP.

FIDESZ-KDNP har i många år åtnjutit en stabil majoritet i parlamentet och kunnat göra i princip vad dom ville. Dels har det berott på ett faktiskt stöd i befolkningen men också till en icke obetydlig del på valsystemet. Ett system som gynnar vinnaren och ger en större andel mandat än vad andelen röster svarar mot. Hur går det till?

I det Ungerska parlamentet finns 199 platser. 93 av dem tillsätts proportionellt precis som i Sverige. Men 106 mandat erövras i enmansvalkretsar precis som i Storbritannien. Ungraren lägger alltså två röster när han/hon röstar. Det parti som vinner i en enmansvalkrets tar alltså den kretsens mandat, förlorarna får inget mandat hur nära de än varit att vinna. De röster man fått är ”bortkastade röster”. Dock modifieras denna effekt av att ”bortkastade röster” förs över till partiernas resultat i det proportionella valet. Men på det stora hela innebär systemet att det parti som i valet är det största får betydligt större andel av mandaten än vad partiets andel i procent av rösterna indikerade. Det faktum att det dessutom finns en 5 procent-spärr i det proportionella valet skärper naturligtvis systemet ytterligare till det större partiets fördel.

Orbán har länge gynnats av detta system men när nu Magyar och TISZA tog runt 50 procent av rösterna så erövrade man också många enmansvalkretsar och landade på 138 av 199 mandat. FIDESZ fick 55 mandat. Systemet innebar att fem partier lämnade parlamentet som idag endast har tre partier. Socialistpartiet MSZP ställde inte upp i valet för att möjliggöra TISZA:s seger och förlorade därmed sina 10 mandat. När det gäller MSZP ska man ha klart för sej att partiet länge drivit en nyliberal politik med privatiseringar och marknadslösningar som gjort att man i den ekonomiska politiken ofta hamnat till höger om högern.

Den socialdemokratiska Demokrtiska Koalitionen förlorade sina 16 platser och vänsterorganisationen Gnistan förlorade sitt enda mandat.

Till höger om Fidesz har under ett antal år funnits den närmast fascistiska organisationen Jobbik. För ett par år sedan korrigerade Jobbik sin linje i mer traditionell, nationalkonservativ riktning. Man förlorade då sin position som näst största parti och en extrem riktning bröt sej ut och bildade Rörelsen Vårt Hemland (MH). Nu förlorade Jobbik sina återstående 7 mandat och MH är det enda kvarvarande partiet förutom FIDESZ-KDNP och TISZA. Det närmast fascistiska MH har i det nyvalda parlamentet 6 mandat.

TISZA har en Ukrainapolitik som inte avviker särskilt mycket från Orbáns. Också i invandringspolitiken är skillnaderna marginella. Peter Magyar och TISZA står för en liberal-konservativ politik. Magyar tillhörde tidigare FIDESZ men bröt med partiet p.ga. rättsskandaler.

Vi kan alltså anta att många ungrare när de lade sin röst främst röstade mot Orbàn och inte för Magyar. När Sveriges Radio intervjuade ungrare som röstade på ambassaden i Stockholm så framfördes åsikten att man hellre ville se ett alternativ mer till vänster men att man röstade på TISZA för att maximera chansen att besegra Orbán.

Det faktum att vi endast har tre borgerliga partier i parlamentet; ett liberal-konservativt, ett nationalistiskt-konservativt och ett närmast fascistiskt; speglar alltså förhoppningsvis inte de politiska preferenserna bland folket.

För demokratiska socialister i Ungern gäller det nu att kavla upp ärmarna.

Röstfördelning i det ungerska valet

Magyars TISZA

Antal röster 3 112 064

Andel av rösterna: 52%

Mandat: 136

Andel av mandaten: 68,1 procent

Orbáns FIDESZ

Antal röster: 2 323 718

Andel av rösterna: 39,15 procent

Mandat: 56

Andel av mandaten: 28,1 procent

Fascistiska M.H.

Antal röster 342 416

Andel av rösterna : 5,77 procent

Mandat: 6

Andel av mandaten: 3 procent

Bilden: Peter Magyar, Tisza