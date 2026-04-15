Klimatmarschen som vill göra klimatet till en avgörande valfråga

Golfströmmen kollapsar snart om vi inte börjar binda kol i skog, mark och alger mm. En snabbare omställning är redan på gång globalt men vi har bråttom. Du, vi, alla behövs för att stoppa eländet med de fortsatta utsläppen. Den 16 april görs en kraftsamling på Stockholms gator. Då arrangeras klimatmarschen Klimatval 2026. Alla stora klimat- och miljöorganisationer står bakom, och även många andra aktörer.

Vi marscherar under parollen

Lyssna på forskarna – minska utsläppen nu!

Vi är många som ser allvaret, men vi är också många som vet att förändring är möjlig. Nu samlar vi våra krafter för att göra klimatfrågan till valets viktigaste punkt.

Den 16 april 2026 fyller vi Stockholms gator i en partipolitiskt och religiöst obunden manifestation. Vi går för klimatet, för den biologiska mångfalden och för en rättvis omställning. Enligt forskningen krävs det ett starkt folkligt tryck för att skapa de förändringar vi behöver – och det trycket är vi. Du och din organisation behövs.

Varför ska du gå med?

Vi vet att 89 % av världens befolkning kräver kraftfullare klimatpolitik. Genom att marschera tillsammans förvandlar vi oro till handling och visar våra makthavare att vi kräver en politik som värnar vår planet och framtid.

Detaljer för marschen:

• När: Torsdag 16 april 2026.

• Tid: Samling kl. 17.00. Avmarsch kl. 17.30.

• Var: Vi samlas på Odenplan och går därifrån längs Sveavägen till avslutning på Sergels torg

• Vilka: Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner – alla är välkomna!

Program Sergels torg

Konferencier

Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan

Talare

Ida Edling, Aurora

Mattias Goldmann, 2030 sekretariatet

Curre Hansson, PRO Stockholm

Hanna Nelson, Oxfam Sverige

Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningen

Karin Wiborn, Equmeniakyrkan

Musik

Blåsorkestern

The Mad Men Band

Petter Kallioinen, sång och fiol

Åsa Larsson, sång, flöjt och kulning

Bakom initiativet

Initiativet till manifestationen togs av ett brett nätverk av 16 organisationer som genomförde Sorgmarsch över Klimatet i höstas. Listan över deltagande organisationer, föreningar och grupper växer för varje dag och inkluderar: ABF Stockholm • Alternativ Stad • Amnesty Sápmi • Architects Climate Action Network • Artister för miljön • Aurora • Bacchi Syre • BirdLife Sverige • Cogito • Cykelfrämjandet • Dansgruppen Mexico Lindo • Djurens Rätt • Equmeniakyrkan • ETC • Extinction Rebellion • Fair Action • Framtiden i våra händer • Framtidsjorden • Fridays for Future • Fältbiologerna • Färnebo folkhögskola • Föreningen Lodyn • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige • Globala gymnasiets elevkår • Grand Panthers • Grandparents for Future • Greenpeace • Gretas Gamlingar • Gröna Kvinnor • Hoppet ecosystem • Humanisterna • Individuell Människohjälp (IM) • Immanuelskyrkan Stockholm • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet • Jordens Vänner • Klimataktion • Klimatfestival för 17! • KlimatHoppMötet • Klimatklubben Stockholm • Klimatkollen • Klimatpsykologerna • Klimatriksdagen • Klimatsvaret • Klimatvandra • Konstnärsgrupp Granatäpplet • Kristna Fredsrörelsen • Kvinnofronten • Kvinnor för freds Stockholmsgrupp • Latinamerikagruppern a • Läkare för miljön • Norra Järva stadsdelsråd • MILJÖL Ingenjörer för miljön • Naturskyddsföreningen • Nätverket Fred & Klimaträttvisa • Nätverket KlimatSverige • Kör Naktergalningarna • Nätverket för Gemensam Välfärd • Oxfam Sverige • Parents for Future • People for Future • Pilgrim’s Walk for Future • Plogga/Plogging • PRO Stockholm län • Protect our winters (POW) • PUSH Sverige • Rebellmammorna • Rebellpapporna • Researchers’ Desk • Rättviksseminariet • Samfundet Forn Sed • Sensus studieförbund • Skarpnäck Fritidsträdgårdar • SOL-Nätverket • Stockholms fredsförening • Stockholms Koloniträdgårdar • Studiefrämjandet • Svenska Fredsföreningen • Svenska Kyrkan Stockholms stift • Svalorna Latinamerika • Skydda skogen • Ta Tillbaka Framtiden • Våra barns klimat • Världsnaturfonden Sverige WWF • We Don’t Have Time • Återställ våtmarker

