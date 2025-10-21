”Köp inte kikare från krigsförbrytare” – Sjöfartsverket handlar med Israels största vapentillverkare

Sjöfartsverket har köpt avancerade nattkikare, ”night vision goggles”, för ett värde av 3,1 miljoner kronor från Elbit Systems, en av Israels största vapentillverkare.

En aktivistgrupp genomför nu intensiva protester utanför Sjöfartsverkets huvudkontor i Norrköping, och och försöker få till stånd ett möte med de ansvariga.

Aktuellt|Erik Edlund

Det är en tidig höstmorgon i Norrköping. Ett tiotal aktivister ställer upp utanför ett borgliknande komplex i mörkrött tegel. Byggnaden, med sina murar och sitt torn, var tidigare en textilfabrik men är idag huvudkontor för Sjöfartsverket, myndigheten som ansvarar för sjösäkerhet och farleder. Aktivisterna vecklar ut en banderoll med budskapet ”Köp inte kikare från krigsförbrytare”. De delar ut flygblad till förbipasserande och till dem som passerar genom grindarna. Flygbladet riktar sig främst till anställda på myndigheten, och informerar om Sjöfartsverkets upphandling av nattkikare från det kontroversiella israeliska vapenföretaget Elbit Systems.

Sjöfartsverket har köpt avancerade nattkikare, ”night vision goggles”, för ett värde av 3,1 miljoner kronor från Elbit Systems. Avtalet med det israeliska företaget sträcker sig över två år och slöts under juni 2025. Samtidigt som det israeliska angreppet mot Gaza pågick och Israels krigsmakt utreddes av Internationella Domstolen i Haag (ICJ), för krigsbrott. Elbit Systems marknadsför sina produkter som ”field-tested”, testade i fält. Det innebär enligt aktivisterna att de nattkikare Sjöfartsverket upphandlat sannolikt har använts och testats i Gaza under de två senaste åren.

Elbit Systems är en av Israels största vapentillverkare, och tillverkar bland annat drönare som används i Gaza och Västbanken. Företaget har pekats ut som medskyldigt i Israels krigsbrott av bl.a. FN:s särskilda rapportör Francesca Albenese i rapporten From economy of occupation to economy of genocide.

Före aktionen utanför Sjöfartsverket, i september, skickade aktionsgruppen ett mejl till myndigheten för att ifrågasätta upphandlingen från Elbit Systems. I mejlet skriver aktivisterna att de ser med fasa på miljonavtalet med ett företag som är medskyldigt till krigsförbrytelser som krävt mer än hundratusen liv.

Aktionsgruppens representant påpekar att Sjöfartsverket på sin hemsida har en text om myndighetens värdegrund. Sjöfartsverket skriver att allt deras arbete ska genomsyras av värden som demokrati, legalitet och respekt för alla människors lika värde.

“Vår värdegrund är något som genomsyrar alla processer inom Sjöfartsverket.

(…)Värdegrunden genomsyrar också möten, presentationer, beslut och upphandlingar.”

Aktivistgruppen ifrågasätter hur dessa fina principer går ihop med att göra en miljonaffär med ett företag som är inblandat i krigsbrott. ”Det palestinska folket förtjänar också att leva i frihet och värdighet, och att deras liv respekteras.” skriver de.

Sjöfartsverket svarar på mejlet redan samma dag. I det kortfattade svaret skriver en kommunikatör från myndigheten att Sjöfartsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och riksdagen. Han skriver att Sjöfartsverket måste följa de vanliga reglerna för upphandling inom statlig verksamhet och inte själva kan välja att utesluta vissa leverantörer. För att utesluta Elbit Systems, eller något annat företag, krävs ett beslut från regering eller riksdag, skriver Sjöfartsverkets ställföreträdande kommunikationsdirektör.

Aktivisternas representant svarar att en statlig myndighet har ett särskilt ansvar att agera med försiktighet när ett företag utreds för delaktighet i ett pågående krigsbrott. De menar att Sjöfartsverket borde ha gjort en risk- och konsekvensanalys innan upphandlingen, och listar flera frågor om Elbit Systems misstänkta roll i folkmordet, och hur riskerna ser ut i framtiden.

”Om ingen risk- och konsekvensanalys finns i nuläget bör en sådan upprättas omedelbart. Det bör även ligga i Sjöfartsverkets intresse att häva avtalet snarast, med hänvisning till allvarliga etiska och rättsliga överträdelser.” skriver de.

”Att fortsätta samarbeta med ett företag som bidrar till folkmord kan betraktas som komplicit medverkan, särskilt när myndigheten är välinformerad om riskerna.”

I Sjöfartsverkets svar hänvisar myndighetens kommunikatör till tidigare svar i samma fråga. ”I övrigt hänvisar vi till regeringen.”

Aktivisterna har föreslagit ett fysiskt möte med representanter för Sjöfartsverket – men när detta skrivs har de ännu inte fått svar.