Pang i bygden mot Natohögern

—Tamson vill alltså dra tillbaks bidraget för en judisk kvinna som åker runt i skolor och berättar om Förintelsen och fascismens framväxt, därför att hon råkar ha arbetat på samma teater som en person med misshagliga åsikter.

Det säger Henrik Dahl, konstnärlig ledare på teater Tribunalen i Stockholm efter Expressens och stockholmsmoderaternas kampanj mot beredskapsfarsen ”Pang i bygden”, som just haft premiär.

Kulturen|Håkan Blomqvist, foto: Anna Drvnik

Att regissören Richard Turpin tillhör det fåtal i Sverige som försvarar Rysslands Ukrainakrig fick Moderaternas oppositionsråd i region Stockholm att gå i taket. Alla årets kulturbidrag till Tribunalen måste dras in, krävde Tamson. Att dessa bidrag inte alls gått till den aktuella farsen om Sveriges DCA-avtal med USA, utan till tidigare föreställningar om Förintelsen, Nakban och Marx’ Kapitalet, dämpade inte Tamson.

Den egentliga måltavlan är förstås inte Turpin eller dennes marginella åsikter. Han är vare sig anställd vid teatern eller företräder dess åsikter. Nej det är den rebelliska scenkonsten och rabulistiska samhällskritiken som retar gallfeber på högern. I farsens form parodieras ”Någonstans i Sverige” där en liten ort genom det ökända DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) har fått äran att hysa en amerikansk militärbas. Kommunen lider av åldrande befolkning, svag ekonomi och allmän håglöshet, heter det i presentationen. Men plötsligt anländer välsignelsen i form av en amerikansk flygflottilj och allt tycks bli möjligt. Vad skulle kunna gå fel?

”En komisk-realistisk bygdespelsdystopi av buskiskaraktär”, recenserade Svenska Dagbladet men i grunden historien om hur Sverige snabbt förvandlades från alliansfritt land till ”uppmarschområde”, som det öppet kallas, för Natos eventuella krig med Ryssland. ”Det är en pjäs om ett land som frivilligt låter sig ockuperas av en främmande makt, och vad det gör med såväl vår tillvaro som oss själva”, skriver Tribunalen.

Expressens och Tamsons angrepp har förvandlat föreställningen till en ”appell för yttrandefriheten”, menar Åsa Linderborg i Aftonbladet och ser högerns ”ryska metoder” att undertrycka misshaglig kultur som bara början.

Tribunalen firar just nu trettio år som fri teater och nagel i ögat på överheten. ”Vi ställer frågor om hur, och av vilka, vårt samhälle formas. Utgår verkligen all makt från folket? Vilka tjänar på orättvisan och klassklyftorna? Vilka lärdomar kan vi dra av historien?”.

Högerns strävan att sänka taket för det offentliga samtalet och kritiken tycks nu ha nått en ny punkt, skriver Tribunalen.”Expressen och dagens moderater verkar inte vilja ge sig förrän hela taknocken störtat ner.”

Pang i bygden

Av Jan Käll

Regi Richard Turpin

Musik Janne Tavares

18 oktober – 16 november

Teater Tribunalen

Hornsgatan 92

Stockholm

Bilden: Sofia Colling, Ann Sofi Rase och Henrik Dahl. Foto Anna Drvnik