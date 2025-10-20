Miljoner mot Trump

Lördagens No Kings-demonstrationer mot Trumps allt mer enväldiga styre slog rekord. På organisatörernas nationella hemsida väller folkmassor fram i snabba klipp. Alltifrån drönarfoton över folkhav i Pittsburgh och Seattle till människor som kantar vägarna i småstäder i Nebraska och Iowa. Rapporterna talar om så mycket som sju miljoner människor på gatorna, en tydlig ökning från de fem som deltog 14 juni i år. Det handlade både om att antalet arrangemang nu vuxit till över 2 600 och att uppslutningen var större.

En av de största manifestationerna ägde rum i Chicago där Trumps order om att skicka in nationalgardet har väckt stor upprördhet och deltagandet hade gått från sommarens 75 000 till väl över 100 000 i lördags, somliga uppskattade det till närmare en kvarts miljon. En i mängden var skådespelaren John Cusack som kort och kärnfullt sammanfattade budskapet till Trump: Dra åt helvete!

En annan som var med i Chicago var Joe Allen, transportarbetare, författare och veteranaktivist. Han är påtagligt uppåt när han ringer upp mig morgonen efteråt.

– Det var en fantastisk demonstration, berättar han. Folk var uppfinningsrika, uppspelta och drev friskt med Trump. Inte minst var det roligt att se att det var fler unga ute nu än senast.

– Här i Chicago har protesterna mot ICE i förstaden Broadview varit oerhört uppmärksammade. Och naturligtvis har det väckt mycket ont blod att Trump har skickat hit militären.

Liksom vid den förra demonstrationen var det två grupper som saknades, menar Joe, fackliga organisationer och svarta.

– Jag skulle gissa att det var knappt fem procent svarta i en stad där en tredjedel är afrikan-amerikaner. Och även om flera fack stod bakom demonstrationen var det få under deras banderoller. En del medlemmar kan naturligtvis ha gått på andra ställen men det säger ändå en del om fackens oförmåga att mobilisera.

Joe nämner också hur en av dagens stora frågor, Palestina, helt lyste med sin frånvaro i talen av stadens borgmästare Brandon Johnson och delstatsguvernören JB Pritzker, båda tryggt förankrade i i det Demokratiska partiet miljardärsfåra. På andra orter där demonstrationerna varit mindre toppstyrda och som har en större befolkning med arabiskt ursprung, som Detroit och Toledo, lyftes frågan upp på ett helt annat sätt.

Så vad händer nu med den här rörelsen?

– Det avgörs av om den förmår organisera sig självständigt, säger Joe Allen. Det var sådan organisering som låg bakom de starka rörelserna i slutet av 60-talet, Students for a Democratic Society (SDS), Svarta Pantrarna och så vidare. De som nu leder rörelsen är främst organisationer knutna till Demokraterna, som Indivisible. Det de gör nu är viktigt men samtidigt har de inget annat perspektiv än att få folk till valurnorna. De stora proteströrelser vi har sett de senaste årtiondena, kring aborträtten, invandrarnas rättigheter, klimatet och så vidare har inte lett till några mer bestående organisationer av den sort som stod i spetsen på 60-talet och början av 70-talet. Det är utmaningen för den breda vänstern idag.

En annan av de stora demonstrationerna ägde rum i New York där det fackliga deltagandet verkar ha varit större. New Yorkbon Dan LaBotz, också han författare och gammal aktivist med ett förflutet som transportarbetare, berättar:

– I New York var det flera olika tåg som strålade samman till den stora demonstrationen. Jag deltog i en fackligt tåg där Service Employees International Union dominerade med sina lila skjortor. De organiserar till stor del offentligt anställda, många inom hälso- och sjukvården men även en del byggnadsarbetare och andra från den privata sektorn. SEIU:s deltagande gjorde också att det var många svarta i demonstrationen även om de fortfarande var underrepresenterade. Och liksom tidigare var det äldre generationer som dominerade manifestationen i sin helhet.

Liksom Joe Allen understryker Dan att det krävs mer än demonstrationer för att sätta stopp för Trump.

– No Kings var en succé men vi behöver en mer stridbar rörelse, en rörelse av strejker och protester som verkligen skakar om och kan utmana Trumps aggressiva angrepp på våra rättigheter och vår välfärd.

Till motståndarnas stora besvikelse gick demonstrationerna oerhört lugnt och fredligt till. De enda polisingripanden som rapporterats gäller Trumpanhängare som försökte ge sig på demonstranterna på några platser. Trumps egen kommentar på nätet var att dela en absurd AI-video där han själv, iförd kungakrona, bombar demonstranterna med brun gegga från ett stridsflygplan. Själv tillbringade huvudpersonen helgen i sin lyxvilla i Florida där han stod värd för en insamlingsmiddag till sin egen MAGA-organisation. Kuvertpriset: en miljon dollar.

