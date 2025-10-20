Stora No Kings-protester i hela USA – till Trumps förtret

I lördags deltog drygt sju miljoner amerikaner i No-Kings demonstrationerna mot Trump och hoten mot demokratin. Folk över hela USA var ute med handgjorda skyltar och protesterade, inte bara i New York, Los Angeles och Chicago utan i små lokalsamhällen i alla USAs femtio stater. Trump å sin sida visade sitt missnöje med protesterna genom att lägga upp en AI-video på sociala medier där han, iförd krona, flyger ett stridsplan med namnet ”King Trump” och bombarderar demonstranterna med en brun gegga.
Internationalen kan publicera ett flertal bilder som vi fått in från den lilla staden Canandaigua i norra NY State.
Utrikes|Lisa Farrell, foto
