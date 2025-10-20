Felaktig uppgift i artikel om näthat

Efter partiledardebatten och Ulf Kristerssons krav att Nooshis mikrofon borde stängas av, skrev Kjell Östberg en mycket läst och delad artikel hos Internationalen. Den handlar om att hat och hot i samhällsdebatten och inte minst sociala medier, till största del kommer från höger – inte vänster!

Artikeln visade sig dock innehålla en felaktig faktauppgift, vilket Kjell Östberg vill be om ursäkt för.

Fokus|Kjell Östberg

”För några dagar sedan skrev jag en artikel för Internationalen som bland annat diskuterade varifrån hatet i samhällsdebatten kommer. Jag påpekade att många undersökningar visar att näthatet ofta kommer från höger, från nättroll orkestrerade av smedjor närstående Sverigedemokraterna. Det här är menar jag helt okontroversiellt.

Just när jag skickat in artikeln dök det upp en delning på Facebook som hänvisade till forskning av framstående akademiker. De skulle ha undersökt 600 000 poster och mer än 99 procent kom från högerextrema rörelser. Uppgifterna hade delats av flera vänner, också kollegor inom min egen bransch. Jag googlade och såg att de angivna forskarna var väl etablerade. Jag bad snabbt att få komplettera artikeln med dessa uppgifter som ju verkligen stärkte min tes. Naturligtvis var det dessa som lyftes fram när artikeln presenterades. Och artikeln delades flitigt.

Sen kom tvivlet. Hur analyserar man 600 000 inlägg? Har ens FOI, där en av forskarna arbetade, de resurserna? När en annan Facebookvän undrade om siffrorna inte verkade lite väl nordkoreanska kontaktade jag en av forskarna, som vänligt svarade att hon gjort många studier om hat på nätet men inte kände igen siffrorna jag refererade till. De har misstolkats, påpekade hon.

Det här är naturligtvis ett skolexempel på det vi så ofta påpekat om farorna med nätet: Hur inlägg som passar våra förutfattade uppfattningar snabbt delas vidare.

Genom att föra de felaktiga uppgifterna vidare har jag bidragit till denna utveckling och jag ber Internationalens läsare om ursäkt.

Själva artikeln, med den famösa meningen struken, tycker jag fortfarande är väl värd att läsa.”

Här är artikeln det gäller:

Det är inte från vänster hat och hot kommer – och låt Nooshis mikrofon vara! – Internationalen