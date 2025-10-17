Det är inte från vänster hat och hot kommer – och låt Nooshis mikrofon vara!

Att Israel tvingats avbryta sitt terrorkrig mot Gaza är en stor framgång också för den internationella Palestinarörelsen, det senaste årtiondets viktigaste proteströrelse. Den mäktiga mobilisering som pågått vecka in och vecka ut i land efter land har visat för världen vad som pågått och gjort det allt svårare för regeringar, också den svenska, att förneka folkmordet i Gaza och motsätta sig att Israel måste pressas att sluta kriget.

Så absurt då att diskussionen idag – senast i Agendas partiledardebatt – handlar om hur man ska inskränka möjligheterna att bedriva sådan opinionsbildning.

Kommentar|Kjell Östberg

Regeringen vill ge polisen ökade möjligheter att hindra demonstrationer på oönskade platser, KD utökar till ett sexpunktsprogram som vill att fler ska ställas inför rätta och utvisas (att det handlar om utlänningar som ska klämmas åt är ju självklart i dessa kretsar). Liberalerna, som vanligt helt gränslösa när det gäller att inskränka demokratiska rättigheter, ”utesluter absolut ingenting” för att få slut på oönskade demonstrationer.

Flytta inte konflikten i Mellanöstern till svenska gator och torg, säger statsminister Kristersson. Det är naturligtvis där skon klämmer. Utan Palestinaflaggorna utanför Riksdagshuset och återkommande demonstrationståg som har oförskämdheten att passera liberala riksdagsledamöters bostadsrätter skulle regeringen kunnat fortsätta att i lugn och ro huka inför ständigt pågående krigsbrott.

Idag angrips vänstern för ”det hårdnande samhällsklimatet”. Ja, statsministern vill inte ens ställa upp i debatter om det inte finns en knapp som kan stänga av Nooshi Dadgostars mikrofon. Det har också hörts i samband med Anna-Karin Hatts avgång. Hon har angett återkommande hot och hat som orsak till sitt beslut.

Utan att känna till vad hon utsatts för vet vi var den stora vågen av sådana angrepp har sitt ursprung. Lisa Kaati vid Försvarets forskningsinstitut har analyserat 600 000 hatiska nätkommentarer. 99,9 procent kommer från höger, en halv promille från vänster. De kommer från anonyma näthatare, från fega mobbare indränkta i rasism och misogyni, från faktaresistenta klimatskeptiker och vaccinmotståndare, ofta regisserade av Sverigedemokraternas trollfabriker. Mot dessa hörs inga hot om lagstiftning. Tvärt om. Vinner högern nästa val kommer med all säkerhet en av deras uppbackare av Kristersson utses till sverigedemokratisk justitieminister. Törs nån tänka på vad nästa steg blir?

När vänstern demonstrerar gör vi det med öppna visir. Vi bär plakat och banderoller, ropar talkörer. Vi gör allt för att våra argument ska höras och synas, klart och tydligt och vi utsätter oss gärna för kritisk granskning (men att häckla och håna meningsmotståndare, som anser att Israel gör världen en tjänst i Gaza, det kommer vi att fortsätta med). Det var så de demokratiska rättigheterna, som högern länge motsatte sig och idag vill inskränka, en gång vanns. Och det är så vi kommer att försvara dem.