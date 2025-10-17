Ännu en larmsignal fem i tolv

▶ Korallrev mot utplåning

Ledare|Vecka 42

Det är lätt att tjusas av de vackert rosafärgade tropiska korallreven längs med exempelvis Australiens vidsträckta kustlinje. Men det är en härlighet som nu hotas av direkt utplåning, vilket understryks i en nyutsläppt vetenskaplig rapport.

Korallreven är dock inte bara vackra att skåda för ögat utan har en långt vidare betydelse än så. En fjärdedel av allt marint liv är beroende av dessa miljöer. Nästan en miljard människor får härifrån sin mat och utkomst, och då främst genom all fisk som frodas i dess hägn. Dessutom fungerar reven likt naturliga vågbrytare som skyddar kustsamhällen från stormar och erosion. Därtill är den turism som lockas av revens säregenhet och skönhet ytterligare en inkomstkälla.

Den vetenskapliga rapporten Global Tipping Points Report 2025 https://www.natursidan.se/nyheter/160-forskare-massdod-av-korallrev-oundviklig/ , vilken sammanställts av ett stort antal forskare, slår således fast att de tropiska korallreven befinner sig under akut hot. Enda räddningen, om det inte redan är för sent, sägs vara massiva och snabba åtgärder för att drastiskt få ner de globala fossila utsläppen. De alltmer frekventa värmeböljorna får till effekt att reven bleks. Det, i kombination med att kalkskeletten som koralldjuren bygger upp bryts ner av att mer koldioxid löses i vatten och bildar kolsyra, leder till att korallreven inom en relativt snar framtid helt dör bort.

Enligt rapporten riskerar korallreven att bli vår planets första så kallade tipping point, en process som är oåterkallelig och således bara fortsätter att driva på. Rapporten nämner dessutom att vi även närmar oss ett antal ytterligare tipping points; i form av bland annat smältande inlandsisar, att Amazonas regnskog kollapsar och förändringar av viktiga havsströmmar.

Allt det här borde vara en larmsignal för världens makthavare att i accelererande takt vidta nödvändiga åtgärder. Men skrämmande nog ser vi knappast något av det slaget. Det värsta exemplet är givetvis Donald Trump som högljutt förkunnar att klimatförändringarna är en stor bluff och uppmuntrar de amerikanska fossila bolagen med orden ”drill baby drill!” Överhuvudtaget är det få ljuspunkter som kan skönjas, främst illustrerat av att de globala växthusgasutsläppen faktiskt fortsätter att öka – istället för att uppvisa en fundamental och nödvändig skarpt nedåtgående kurva. Meteorologiska Världsorganisation visar här i en nyutsläppt rapport att utsläppen för 2024 slår alla rekord. Vi kan även gå till vårt eget Tidölag och att de svenska utsläppen förra året ökade med hela sju procent. På de globala toppmötena om klimatet, varav vi efter Rio 1992 haft ytterligare 28, har det heller aldrig funnits på kartan att påbörja en avveckling av den fossila sektorns industriella komplex.

Vi kan i det läge som råder inte vänta oss att dagens makthavare självmant slår in på en radikalt ändrad kurs. Det gör att arbetar- och folkrörelser över hela vår jord står inför den mest gigantiska uppgift som mänskligheten i modern tid haft att tackla. Vi vet också att mot oss står ytterst bolag varav många tillhör världens absolut mest kapitalstinna och mäktiga, som exempelvis amerikanska Exxon, saudiska Aramco eller de kinesiska fossila enheterna.

Självklart är redan idag många människor involverade i kampen för att rädda klimatet och vår planet. Det kan handla om manifestationer/demonstrationer, civila olydnadsaktioner eller helt enkelt uppoffrande folkrörelsearbete. Vi måste dock växla upp aktiviteten radikalt. Inte minst bör det utarbetas mer av konkreta fossila avvecklingsplaner, med andemeningen att dessa tillgångar inte får utvinnas utan måste bli kvar i marken. Målet är att nå ut bredare och öka trycket/mobiliseringen underifrån. I förlängningen handlar det även om att arbetare inom den fossila produktionskedjan, utifrån sin klassposition, i ökad omfattning aktivt måste ifrågasätta denna typ av verksamhet; helt enkelt arbetsvägra och/eller utarbeta förslag om alternativa samhällsnyttiga arbeten – utan arbetare stannar den fossila sektorn!