Friskolemys Hemmahos Kristersson

Friskolan Europaskolan i Strängnäs ska äta en högtidlig middag – i statsministerns bostad Sagerska palatset. Värdinna är statsministerns fru och flera av hans medarbetare ska tala vid tillställningen som enligt avslöjandet i Dagens Nyheter kommer locka ett 40-50-tal särskilt utvalda tidigare elever. En av talarna kommer bli Ulf Kristerssons nära medarbetare statssekreteraren John Stuart. Han ska inleda ett samtal om skolans framtid med Europaskolans skolchef.

Inrikes|Erik Edlund

Händelsen väcker flera frågor kring lobbyism och korruption. Korruptionsexperten Olle Lundin säger till DN att det inte är såhär statens fastigheter ska användas.

— Det här blir uppenbar lobbyverksamhet ända in i statsministerns hem.

Birgitta Ed, Ulf Kristerssons fru, sitter i styrelsen för stiftelsen som driver friskolan.

”Du tillhör en av våra viktiga alumner och vi vill bjuda in dig till en kväll för samtal om skolan, som den var då – och den framtid som väntar”, står det i inbjudan som skickats ut till de särskilt utvalda elever som kommer delta i middagen.

När DN frågar om statsministern själv tänkt delta i middagen svarar pressekreteraren att ”det här är som sagt ett privat möte.”

Middagen genomförs samtidigt som regeringen utreder flera förslag som rör villkoren för friskolemarknaden. Det gör att frågan om statsministerns närhet till friskolorna blir extra laddad.