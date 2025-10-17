No Kings – en mäktig protestvåg mot Trump

Skällsorden haglar från Vita Huset och deras bandhundar i media: ”Hata USA-demonstrationer”, ”terrorister”, ”kommunister”. De manifestationer som på lördag arrangeras över hela USA under parollen No Kings har trampat på många av MAGA-rörelsens ömma tår.

Utrikes|Lars Henriksson

Initiativet till nationella demonstrationer mot Trump föddes på nätplattformen Reddit. Organisationen 50501 (50 stater, 50 protester, 1 rörelse) bildades och började dra samman olika rörelser strax efter installationen i januari.

Men det var när Trump annonserade att det skulle hållas en militärparad i Washington på hans födelsedag 14 juni som initiativet fick luft under vingarna. No Kings blev en samlande paroll för motståndet mot Trump och Indivisible, en organisation som bildats av stabsfunktionärer för olika demokratiska politiker, tog täten. I motsats till den slokörade militärparaden i Washington blev No Kings-dagen en nationell succé med miljoner människor på 2 000 platser. Från jättedemonstrationer i Philadelphia och New York till mindre men historiska manifestationer i traditionellt republikanska småstäder.

Men regimen i Vita Huset har inte backat; de gångna månaderna har Trumps storhetsvansinniga och despotiska uppträdande bara accelererat. Men det har också motståndet mot den framväxande fascismen. Lokala protester mot ICE-attacker på arbetsplatser och i bostadsområden, demonstrationer mot obegripliga militärinsatser i städer som Chicago och Portland har tillsammans med ständigt pågående rättsfall skapat en närmast permanent protestvåg.

Nu förenas alla dessa bäckar till vad arrangörerna hoppas ska bli en mäktig antitrumpflod till försvar för demokratin och arbetande människors rättigheter.

Två saker som rörelsen inte lyckades med i somras var att få ut fackföreningarnas medlemmar på gatan och även att få med de många minoritetsgrupper som nu är hårt utsatta av statliga övergrepp.

Att detta sker just när USA:s stat håller på att stängas ner av Trumpfalangen som till varje pris vill avskaffa sjukvårdsförsäkringar för miljontals medborgare har ökat temperaturen och de federalt anställdas fack, AFGE , uppmanar medlemmarna delta på lördag. Bland andra fack som försöker mobilisera märks lärarfacket AFT, kommunikationsanställda inom CWA och det nationella sjuksköterskefacket NNU. Även om nationella fackliga federationen AFL-CIO inte deltar har stora lokala och regionala avdelningar av den slutit upp.

På lördag planeras manifestationer på 2 500 platser, 400 fler än i somras, av olika slag och format. Traditionella tåg och massmöten med kända talare och artister i storstäderna, på andra ställen kommer människor att rada upp sig i led längs efter de långa och raka genomfartsgator som kännetecknar många städer i USA.



I New York får demonstrationerna en speciell betydelse eftersom de sammanfaller med slutspurten av borgmästarvalet som äger rum den 4 november. I våras slog Zohran Mamdani, medlem i det breda vänsterpartiet Democratic Socialists of America, överraskande ut den tidigare guvernören Andrew Cuomo i Demokraternas primärval. Cuomo, som är son till tidigare borgmästaren Mario Cuomo och ingift i Kennedyklanen, tillhör den inre kretsen i Demokraterna, och ställde då upp som oberoende kandidat. Hans kampanj finansieras av storföretag och miljardärer, traditionellt demokratiska såväl som republikanska Trumpsupportrar. Medan demokrater på vänsterkanten, som Alexandria Ocasio-Cortez och Bernie Sanders, stödjer Mamdani har han inte fått stöd av sin egen partiledning. De stöttade Cuomo i primärvalet och ser fortfarande honom som sin kandidat. Mamdani har tydligt gått ut med att hans kampanj handlar om mycket mer än borgmästarposten i New York och ser den som en del i rörelsen mot Trump och miljardärernas USA, något som oroar Demokraternas ledning lika mycket som det stör den självutnämnde kejsaren i Vita Huset.