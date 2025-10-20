MP går tydligt till vänster

Miljöpartiet har länge sagt sig stå utanför höger-vänsterskalan. Men inte nu längre, konstaterar många politiska kommentatorer efter helgens kongress i Västerås.

Miljöpartisterna beslutade bland annat att partiet ska verka för en progressiv förmögenhetsskatt. Ett förslag som ingick i ett paket med det fantasieggande namnet ”Das Kapital”.

— Sverige är extremt ojämlikt när det gäller ägande. Den rikaste procenten äger runt en tredjedel av tillgångarna, säger Anton Bylin, Grön ungdoms ena språkrör, till SvD.

Inrikes|Erik Edlund

Vid en rödgrön valseger ska Miljöpartiet också verka för ett förbud mot lyxyachter och privatjet. Två av de mest extrema uttrycken för de superrikas lyxkonsumtion.

— Lyxyachter och privatjet ställer till det på ett sätt som vi inte kan försvara, argumenterar Grön Ungdoms andra språkrör, Hanna Lindqvist vid kongressen. Hon säger att det inte räcker att höja skatten för den här typen av konsumtion då de superrika alltid kan betala sig ut.

Det rör sig inte om ett generellt förbud mot att flyga. Lindqvist säger till ETC att de superrika fortfarande kommer kunna köpa en förstaklassbiljett på ett vanligt flygplan. Hon förklarar att det är bättre att åka kollektivt om man ska flyga, men att det framförallt sänder en signal om att det ”inte är OK” att en enskild individ får släppa ut så stora utsläpp med sin egen lyxjacht eller privatjet.

Migrationspolitiken var ett annat område som vållade stor debatt på Miljöpartiets kongress. Bland annat ändras formuleringen ”en värld utan gränser” i partiprogrammet till en försiktigare formulering om att asylpolitiken ska vara rättssäker och human. Man tar också bort formuleringen om att personer som beviljats skydd i Sverige ska få permanenta uppehållstillstånd.

Grön Ungdom är kritiska mot ändringarna. I en debattartikel inför kongressen skrev fyra företrädare för ungdomsförbundet att högern inte får dominera migrationsdebatten och att vänsterpartierna behöver bygga sitt eget svar. ” […] där vi vill se en tydlig, lösningsorienterad och medmänsklig migrationspolitik.” De fyra menar att Miljöpartiet måste fortsätta försvara asylrätten som en central del av en rättssäker och human migrationspolitik. ”Ingen ska tvingas återvända till förtryck eller livsfara. Alla människor i behov av skydd ska få det”.

Partiet fattade också beslut om att stå fast vid motståndet mot ny kärnkraft.

Frågan är vad besluten på kongressen kommer betyda för det rödgröna samarbetet inför nästa års val. SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson sa inför kongressen att flera av de beslut som skulle diskuteras går tvärtemot det Socialdemokraterna vill ge sken av kommer hända om de rödgröna vinner valet. Han uttryckte att MP-kongressen kunde komma att ”kasta grus i det socialdemokratiska valmaskineriet”.

Nu återstår att se vad kongressbesluten kommer betyda i praktiken.