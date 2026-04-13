Kubas ambassadör Raul Delgado om hotet mot Kuba: Det är uppenbart att vårt land lider av mångdimensionell aggression från USA, med förödande effekter på befolkningens liv

I veckans avsnitt av Studio Internationalen samtalar vi med Kubas ambassadör i Sverige, Raul Delgado.

Kuba har seglat upp som nästa objekt för Trump-administrationens aggression.

Intervjun är på engelska.

Här nedan följer en skriven version av vår intervju med Raúl Delgado!

Åsa Mattsson, introduktion: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Studio Internationalen, denna gång filmat, för den här veckan har vi en mycket speciell gäst – Raúl Delgado, Kubas ambassadör i Sverige. Välkommen!

· Hur länge har du varit Kubas ambassadör i Stockholm? Vad uppskattar du med staden och dess omgivningar, och med människorna?

R/ I anlände till Stockholm i oktober och den 16 januari överlämnade jag formellt mina fullmakter till kungen. Jag tycker att staden är mycket vacker. Jag har också haft möjlighet att besöka Göteborg och Jönköping, och det svenska folket, särskilt de som har arbetat med Kuba i många år, är mycket engagerade, disciplinerade och engagerade i det de gör.

· Vi träffades kort på kongressen för Framtidens Vänster – hur upplevde du atmosfären där?

R/ Som jag påpekade i mitt tal till de närvarande verkar det för mig som ett anmärkningsvärt initiativ i dagens kontext, och det var glädjande att se så många unga människor.

· Vi kommer att tala engelska – i Sverige är engelska det vanligaste främmande språket och det som de flesta förstår. Vad tror du det säger om Sverige?

R/ Jag tror att det kan bero på tidig och konsekvent utbildning från grundskolan och framåt och det praktiska behovet av att lära sig ett andra språk, eftersom det är ovanligt att någon utanför Sverige kan tala svenska.

· Hur många människor på Kuba talar engelska? Vad säger det om Kuba? I vilken utsträckning är språk och kultur en del av motståndet mot USA:s imperialistiska makt? Hur medvetet arbetar Kuba för att bevara sitt eget språk och sin egen kultur? (– före andra världskriget var tyska det största främmande språket i Sverige…)

R/ Jag skulle våga påstå att en stor andel av befolkningen åtminstone förstår engelska, men nivån på vilken nivå de kan förstå eller uttrycka sig beror mycket på självförbättring.

Den kubanska revolutionen innebar inte bara en politisk förändring; det representerade en radikal omvandling i tillgången till och produktionen av kultur. De policyer som infördes på 1960-talet främjade gratis utbildning och tillgång till konst, vilket gjorde det möjligt för miljontals kubaner att bli aktiva deltagare i sin kultur. Skapandet av institutioner som det kubanska institutet för filmkonst och industri (ICAIC) och Casa de las Américas institutionaliserade konstnärlig produktion, gav röst åt de olika strömningarna inom kubanskt tänkande och främjade en känsla av kollektiv tillhörighet. Musik, film, dans, teater och litteratur blomstrade och inspirerade konstnärliga rörelser som fick genklang över hela världen.

En av de mest betydelsefulla prestationerna under den kubanska revolutionen har varit läskunnighet och främjandet av utbildning som en universell rättighet. Utbildning har inte bara gett fler kubaner tillgång till kultur, utan också skapat generationer av konstnärer, författare och tänkare som fortsätter att berika öns kulturlandskap. I ett sammanhang av hot om aggression är det avgörande att fortsätta stärka utbildning som ett verktyg för kulturellt bevarande.

· Just nu för USA och Israel ett aggressionskrig mot Iran, med en oförutsägbar Trump som ena stunden hotar monumentala attacker och nästa vill förhandla. Vad är uppfattningen i Kuba om hans och USA:s nuvarande agerande i Mellanöstern? Är en imperialistisk stat i nedgång en ännu större risk för Kuba?

R/ Världsfreden är i fara. Israel och USA drar mänskligheten mot oförutsedda konsekvenser med den sionistiska aggressionen mot Iran.

I detta sammanhang är internationell mobilisering nödvändig för att förhindra ytterligare eskalering.

År 2010, för 16 år sedan, varnade Fidel Castro för faran med en global kärnvapenkonflikt som skulle uppstå från en folkmordsattack utförd av USA och Israel mot Iran.

Med tanke på den nuvarande situationen förutsåg han tydligt detta scenario.

Vid den tiden sade han, och jag citerar: ”Folket har en plikt att kräva av sina politiska ledare sin rätt att leva. När livet för deras art, deras folk och deras nära och kära är i sådan fara, har ingen råd att vara likgiltig, och inte en enda minut kan slösas på att kräva respekt för den rättigheten; imorgon skulle vara för sent.”

Kuba är inte ett land i krig. Det är ett fredligt land som främjar solidaritet och samarbete. Men Kuba fruktar inte krig. Vi har en försvarsdoktrin som kallas ”Hela folkets krig”, som inte är en aggressiv doktrin, utan snarare en defensiv, med hela folkets deltagande.

Kuba utgör inget hot mot USA – än mindre ett ”ovanligt och extraordinärt” hot, som har påståtts som förevändning för en exekutiv order.

Det här är inte första gången i vår historia; I 67 år har möjligheten till aggression, till ett militärt hot, alltid funnits.

Och det är därför vi förbereder oss för försvar—inte för att attackera, utan för att försvara oss själva—och så att denna förberedelse för försvar, denna fasthet, denna vilja hos folket att försvara revolutionen, att försvara vår suveränitet och försvara vår självständighet, också tjänar till att förhindra konfrontation.

· I Venezuela kidnappades president Maduro och 32 soldater från Kubas säkerhetsstyrkor dödades. Hur reagerade det kubanska folket på det som hände, och hur har Kuba påverkats av avsaknaden av oljeleveranser från Venezuela?

R/ Det kubanska folkets reaktion på dödandet av 32 stridande i Venezuela var en massiv mobilisering och fördömande av yttre aggression.

Högtidliga begravningsceremonier hölls, och folket samlades vid Anti-Imperialist Tribune, som leddes av president Miguel Díaz-Canel.

En känsla av enhet och patriotism rådde inför aggressionen.

Venezuelas nationalförsamling förklarade de 32 kubanska stridande som stupade i strid under attacken utförd av USA till hjältar och martyrer för den bolivarianska nationen.

Eftersom Chávez ledde den bolivarianska revolutionen har en omfattande relation av samarbete och samverkan skapats, baserad på principer om solidaritet, integration och komplementaritet. Det är därför det omfattande samarbetsavtalet mellan Kuba och Venezuela uppstod för mer än 25 år sedan.

Ekonomiska och kommersiella relationer etablerades, tillsammans med mycket viktiga samarbetsprojekt. Ett av dessa projekt, särskilt inom energisektorn, innebar tillhandahållandet av medicinska tjänster som täcker en betydande del av Venezuelas vårdbehov – inte alla, men en betydande del, särskilt på senare tid.

En gång i tiden täckte Venezuela i sin tur alla vårt lands bränslebehov, men numera gör de det inte längre, eftersom vi måste komma ihåg att Venezuela har utsatts för sanktioner, tvångsåtgärder och påtryckningar, och detta har också påverkat detta utbyte, som har upprätthållits i mycket stor utsträckning, men som inte alltid nått samma nivåer som tidigare. Nu har det påverkats kraftigt sedan energiblockadens början, den marina blockaden av Venezuela, som har hindrat venezuelanska fartyg eller fartyg från andra länder med venezuelanskt bränsle från att nå Kuba och som ytterligare förvärrats av USA:s regerings exekutiva order de senaste dagarna, där hotet om tullar på länder som levererar olja, vilket i praktiken är under den förevändningen som har förvandlat det till en energiblockad av vårt land.

· Trump hotar också direkt Kuba och säger öppet att han avser att störta regimen. Kuba är ”nästa” efter Iran… USA har skärpt sanktionerna, vilket försvårar leveranser av mat och medicin samt olja. Havanna kämpar med växande högar av sopor på gatorna, och hushåll kan gå dagar utan elektricitet. Inte konstigt att det är en kris?

R/ Relationen mellan Kuba och USA är asymmetrisk. USA, supermakten, har alltid positionerat sig som angriparen, och den lilla ön Kuba har alltid varit nationen och landet som utsatts för denna aggression.

I 67 år har USA upprätthållit en politik av fientlighet, aggression och hot, en politik av blockad, en förstärkt blockad och nu mycket allvarligare intensifierad med en grym energiblockad.

Det är uppenbart att vårt land lider av mångdimensionell aggression från USA, med förödande effekter på befolkningens liv.

Utan tvekan har det kubanska folkets förmåga till uppoffring ständigt prövats. Även om begränsningarna och bristerna i vardagslivet kan vara utmanande, upprätthåller en majoritet av befolkningen en stark känsla av enhet kring den revolutionära processen och behovet av att bevara de uppnådda framstegen.

· Hur medvetna är de nya generationerna på Kuba om den decennielånga amerikanska blockaden?

R/ Mer än 80 % av befolkningen föddes efter revolutionen. Det betyder att de på ett eller annat sätt har utsatts för blockadens effekter.

Min generation föddes under blockaden, våra barn föddes under blockaden, och vi fortsätter alla att leva under den blockaden.

Även om det pågår en mycket stark desinformationskampanj, finansierad och främjad av amerikanska medier, som försöker skylla den nuvarande situationen på regeringens ledning, är de senaste hoten från den amerikanska regeringen, med en fras som är mycket, mycket föredömlig och mycket illustrativ för den ultrakonservativa mentaliteten, när de säger: ”Vi har utövat all möjlig press mot Kuba” – och därmed erkänner att en brutal blockad faktiskt existerar, Vilket de förnekar.

· Hur starka är de krafter som vill återinföra kapitalismen på Kuba? (Precis som i Iran, där vissa vill återinsätta den före detta shahens son under en övergångsperiod, finns det liknande grupper på Kuba som samarbetar med USA? Hur ser du på den ökade risken som Marco Rubio, den högerorienterade floridakubanen, innebär som utrikesminister? Hur mycket inflytande har han, och i vilken utsträckning har han Trumps öra?

R/ Jag tycker att det inte är helt korrekt att dra paralleller till vad som kan eller inte kan hända i andra länder och försöka tillämpa dem på Kuba. Jag tror inte att det finns någon rörelse på Kuba som syftar till att ”återinföra” kapitalismen.

I Kuba samexisterar olika former av ägande, erkända av konstitutionen som godkändes 2019 genom en folkomröstning. Det har skett tillväxt inom den privata sektorn de senaste åren, som aktivt har deltagit i produktionsprocesserna. Positiva erfarenheter av offentlig-privata partnerskap, lokala utvecklingsprocesser med mera dokumenteras.

Det är en sak, men en helt annan sak att det finns ”krafter” som försöker återinföra kapitalismen. Naturligtvis kommer det alltid att finnas de som glorifierar hur kapitalismen var på Kuba före 1959, och bekvämt ignorerar det faktum att Havanna en gång var ett centrum för organiserad brottslighet, penningtvätt, gäng och prostitution.

Folkräkningen 1953 visade att det fanns mer än en miljon analfabeter, vilket utgjorde 23 % av den totala befolkningen. Situationen var ännu mer kritisk på landsbygden, där analfabetismen nådde 41 %. Nästan en tredjedel av den kubanska arbetskraften var arbetslös. Sysselsättningen var mycket säsongsbetonad (”lågsäsong”), särskilt inom sockerindustrin.

Så det där ”vykortet” de vill sälja av det förrevolutionära Kuba var inte så idealiserat trots allt.

När det gäller den antikubanska lobbyn i USA är det helt enkelt ett historiskt fenomen. Vissa har byggt sina politiska karriärer kring Kubafrågan, inklusive nuvarande utrikesminister. Vårt vapen är försvaret av våra ideal och vår rätt till självbestämmande, oavsett vem som sitter i den amerikanska regeringen.

· Hur kan vänstern i Europa bäst hjälpa till att försvara Kuba mot USA? Vi har redan till exempel fackföreningar i Italien som beskriver den nordamerikanska blockaden som ”en feg form av krigföring – inte med bomber, utan med hunger och mörker.” I Brasilien samlas mat- och jordbruksförnödenheter in. I Spanien har över 500 kulturpersonligheter krävt ett slut på USA:s politik. Ett liknande manifest med nordiska kulturpersonligheter publicerades i Aftonbladet samt i dansk och norsk press, där de fördömde den kvävningspolitik som påtvingats det kubanska folket av den amerikanska regeringen — och vi hade nyligen en av undertecknarna, den svensk-kubanske författaren René Vásques Díaz, som gäst här i podden!

R/ Vi har mottagit många stöduttalanden från politiska organisationer och representanter för civilsamhället.

Allt stöd, materiellt eller immateriellt, hur litet det än kan verka, är viktigt.

Själva handlingen att fördöma aggressionen mot Kuba, att hjälpa till att synliggöra den, att öka medvetenheten, är redan viktig.

Det är fantastiskt att veta att du hade René här, en stor intellektuell, kuban och vän till oss.

· Nyligen nådde även en internationell solidaritetskonvoj Havanna. ”Kuba är inte ensamt” var budskapet från den internationella flottiljen Nuestra América, och bland deltagarna fanns den irländska raptrion Kneecap och den amerikanska streamern Hasan Piker. Enligt arrangörerna transporterades över 20 ton mat, medicin, solenergiutrustning och andra förnödenheter. Hjälpen anlände genom en kombination av fartyg från Mexiko och charterflyg. Vad betydde denna hjälp?

R/ Som jag nämnde tidigare var konvojen ett av många uttryck för stöd vi fick internationellt. Utöver det materiella biståndet, som också är viktigt, bidrog det till att öka medvetenheten om Kubas sak världen över. Den samlade vänner från hela världen, vars enda syfte var att bryta blockaden mot vårt land.

· Förhandlingar mellan USA och Kuba pågår också. Hur långt är Kuba berett att gå i dessa förhandlingar? Var går Kubas röda linjer i förhållande till USA?

R/ Vi kan ha en dialog eftersom den kubanska sidan under revolutionens år alltid varit villig att upprätthålla en civiliserad relation med USA, som grannar, oavsett våra ideologiska skillnader.

Det finns många gemensamma områden där vi kan arbeta, och inte bara kan vi arbeta tillsammans, utan vi kan också nå avtal som är fördelaktiga för både våra folk och båda nationerna.

Men vi har alltid hävdat att detta måste vara en respektfull dialog på lika villkor, med respekt för vår suveränitet, vårt politiska system, vårt självbestämmande, och baserad på ömsesidighet och i enlighet med internationell rätt.

· Jag kommer att läsa en introduktion från Svenska Dagbladet: ”Mörka städer, tomma butikshyllor och fängslade regimkritiker har blivit vardagslivet på Kuba. Tidigare hyllades den kommunistiska regeringen i Havanna av svenska politiker och kulturpersoner. Nu står Svensk-Kubanska Föreningen ensam.” (Och sedan finns det en intervju med Zoltan Tiroler och Mats Werning) som fortfarande hävdar att Kuba inte har fått en rättvis chans. Hur kan Kuba få en rättvis chans?

R/ Mycket enkelt. Som vi har sagt tidigare, om vår politiska och ekonomiska modell är så bristfällig, låt oss då misslyckas. Men i 67 år har vi utsatts för alla möjliga sanktioner, med alla ansträngningar att undergräva det kubanska folkets välbefinnande.

Det finns ett memorandum från 1960—som för övrigt fyllde 66 för några dagar sedan—från USA. Understatssekreterare Lester Mallory, som skrev följande: ”Alla möjliga medel måste snabbt användas för att försvaga Kubas ekonomiska liv: för att provocera fram hunger, desperation och störtandet av regeringen.”

Det har varit vår verklighet, en av evigt motstånd. Vi har varit vad vi kunde vara, inte vad vi ville vara, som singer-songwritern Silvio Rodríguez en gång sa.

· Vilken betydelse har Kuba — revolutionens berättelse och utvecklingen av det kubanska socialistiska samhället — för den internationella vänstern idag? Under de senaste åren har det mestadels varit den palestinska rörelsen som varit flaggskeppet. Vad ser du som behovet av ökat samarbete mellan vänsterrörelser internationellt?

R/ Jag tror att Kubas historia och sättet på vilket självständighet uppnåddes, till priset av tusentals liv, att konfrontera en blodig diktatur, var och alltid kommer att vara en referenspunkt. Det betyder inte att progressiva rörelser, särskilt vänstern, i vissa sammanhang inte försvarar rättfärdiga frågor och fördömer till exempel det folkmord som den sionistiska regimen begick mot Palestina.

Som Che Guevara sa: ”Den vackraste egenskapen hos en revolutionär är att alltid kunna känna djupt varje orättvisa som begås mot någon, var som helst i världen.”

Vänstern, som jag sa på kongressen, kommer alltid att förknippas, baserat på en viss berättelse, med fattigdom, underutveckling, korruption och diktatur.

Det är ett krig vi måste föra, och det kommer aldrig att vara rättvist, eftersom vi kämpar mot mediernas ägare, de som bygger upp opinionens berättelser.

För detta behövs bara en sak: enhet.

Stort tack till Raúl Delgado, Kubas ambassadör i Sverige, för att du var vår gäst på Studio Internationalen idag. Tack till våra filmskapare Carlos och Francisco Contreras, och till er alla som lyssnar och ser oss.