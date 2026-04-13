Hej då Orbán!

Ungerns ny premiärminister heter Péter Magyar och är en EU-tillvänd politiker som tar över efter att den högerradikale Viktor Orbáns 16-åriga styre tog slut i går.

Utrikes|Erik Edlund

Med 99 procent av rösterna räknade väntas Magyars parti Tisza få 138 av det ungerska parlamentets 199 mandat. Det är tillräckligt många för att kunna rulla tillbaka många av de reformer Orbán genomförde under sin långa tid vid makten.

Innan Péter Magyar gick med i det borgerliga partiet Tisza var han medlem i Orbáns parti Fidesz. Hans valkampanj kretsade kring kamp mot korruptionen och kring frågor som sjukvård och kollektivtrafik. Han kampanjade också för ett närmande till EU och NATO.

Viktor Orbán är den ende EU-ledare som upprätthållit nära relationer med Vladimir Putin även sedan ukrainakriget startade.

Han är också Donald Trumps främste allierade i Europa. Bara dagar före valet besökte Trumps vicepresident J.D. Vance Ungern för att visa USA-regeringens stöd. Enligt många bedömare gjorde stödet från den kontroversielle amerikanske presidenten mer skada än nytta för Orbáns chanser. Elaka röster på nätet gör jämförelser med när Vance träffade den tidigare påven Franciskus i Vatikanen 2025. Franciskus gick bort bara dagar efter besöket.

Bilden: Viktor Orbán och Péter Magyar