Nordiska Palestinska Filmfestivalen avslutas i Stockholm – berättelser om motstånd, minne och liv

Under tre intensiva dagar har Nordiska Palestinska Filmfestivalen samlat publik, filmskapare och kulturarbetare på Zita Folkets Bio i Stockholm. Med ett program präglat av närvaro, motstånd och mänsklig värdighet befäster festivalen sin roll som en central scen för palestinsk film i Skandinavien.

Stockholm, 27–29 mars 2026 — Festivalen, grundad och ledd av Wafá Jamil, presenterade i år 57 filmer från 24 länder – ett tydligt tecken på att den palestinska berättelsen fortsätter att växa, spridas och nå nya publiker.

– “Palestinska berättelser förtjänar att ses, höras och uppmärksammas”, sade Jamil i sitt öppningstal.

Programmet rörde sig mellan dokumentärt och fiktivt, mellan det intima och det politiska. I öppningsfilmen Palestine Comedy Club av Alaa Aliabdallah blir skrattet en överlevnadsstrategi i en verklighet präglad av ockupation. Filmer som Land of Canaan och Palestinian on the Road fördjupade perspektiven kring land, identitet och tillhörighet.

Festivalen hedrade även den bortgångne regissören och skådespelaren Mohammad Bakri genom visningar av hans verk – en påminnelse om konstens roll i att bära minne vidare.

Årets jury, med Lo Kauppi som ordförande tillsammans med Mia Engberg, Siham Sharafa och Bisan Adwan, betonade styrkan i de berättelser som visades:

– “Varje berättelse här bär på en nödvändig röst – och förtjänar att bli sedd och ihågkommen.”

Pristagare:

Palestine Comedy Club – Bästa dokumentär (långfilm)

In a Moment – Bästa dokumentär (kortfilm)

Hind Under Siege – Bästa kortfilm (fiktion)

Ett hedersomnämnande gick till Land of Canaan för dess poetiska och kraftfulla skildring av palestinska bönders relation till jorden.

Nordiska Palestinska Filmfestivalen fortsätter att växa bortom Stockholm, med visningar i flera svenska städer. Samtidigt bär festivalen, likt många oberoende kulturinitiativ, på ekonomiska utmaningar – och ett starkt beroende av publikens och samarbetspartners stöd.

När årets upplaga nu avslutas står en sak klar: filmen är inte bara ett konstnärligt uttryck, utan också ett sätt att bevara minne, skapa närvaro och hålla berättelser vid liv.

På bilderna: Wafa Jamil, Wafa Jamil och Lo Kauppi, samt musikerna Sara Fischer, Maria och Jörgen