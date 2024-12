Kuppförsök i Sydkorea – Generalstrejk utlyst

Under tisdagen genomförde Sydkoreas högerpresident Yoon Suk-Yeol ett försök till kupp genom att deklarera krigslagar med hänvisning till att oppositionen skulle sympatisera med Nordkorea. All politisk aktivitet förbjöds och media ställdes under statlig kontroll. Trots att militären försökte hindra det röstade ändå oppositionen, som har majoritet i parlamentet, mot presidentens beslut. Omedelbart när presidentens kuppförsök blev offentligt samlades ledningen för fackföreningscentralen KCTU för att organisera motståndet.

Internationalen publicerar här det uttalande KCTU gick ut med och även de beslut om generalstrejk som exekutivkommittén antog på tisdagskvällen.

Folket kommer inte att förlåta detta antidemokratiska undantagstillstånd

Det ofattbara har hänt. För första gången på 44 år har undantagstillstånd utlysts. Den 3 december gjorde Yoon Suk-yeol ett krisuttalande på presidentens kontor i Yongsan sent på kvällen och utlyste undantagstillstånd. Även om den uppgivna anledningen till att utlysa undantagstillstånd är ”att utrota pro-nordkoreanska styrkor och upprätthålla den konstitutionella ordningen”, förstår alla medborgare utom Yoon Suk-yeol den verkliga innebörden av denna undantagslagsförklaring. Yoon Suk-yeol har valt den irrationella och antidemokratiska metoden med undantagstillstånd för att förlänga sitt politiska liv, eftersom han har drivits till sin yttersta gräns.

Krigslagar var ett verktyg som användes av militärdiktaturerna Park Chung-hee och Chun Doo-hwan för att förstöra demokratin och de mänskliga rättigheterna i syfte att utöka sin makt. Det är en åtgärd som inte har vidtagits på 44 år sedan vårt samhälle uppnådde åtminstone ett formellt demokratiskt system. I slutändan, när Yoon Suk-yeol ställdes inför en kris för sin egen makt, har han i princip erkänt sin antidemokratiska diktatur genom denna irrationella och antidemokratiska åtgärd i form av undantagstillstånd.

Folket kommer inte att förlåta detta. De minns ödet för de regimer som utlyste undantagstillstånd. Folket minns tydligt slutet för regimer som lurade medborgarna och skadade demokratin. Folket förlät aldrig regimer som förtryckte medborgarna och begick övergrepp på demokratin.

Yoon Suk-yeols regim har förklarat slut på sin egen makt. Förklaringen av undantagstillstånd är i själva verket en förklaring av Yoon-regimens slut. Alla medborgare och människor i detta land, inklusive Koreas fackliga samorganisation, kommer att förklara slutet för Yoon Suk-yeol genom denna undantagslag. Detta är nu slutet för Yoon Suk-yeol.

3 december 2024

Koreanska fackliga samorganisationen (KCTU)

Kort efter detta uttalande beslutade KCTU:s ledning att morgonen efter förklara generalstrejk för att tvinga president Yoon Suk-yeol att avgå. Internationalen publicerar här uttalandet och uppmanar alla läsare att ta kontakt med sina fackföreningar för att få dem att anta stöduttalanden för KCTU och protestera mot Yoon Suk-yeols undantagslagar.

1. KCTU kommer att hålla en presskonferens med den centrala exekutivkommittén kl. 08.00 den 4 december och från och med denna inleda en generalstrejk på obestämd tid tills Yoon Suk-yeols regim avgår.

2. KCTU:s medlemmar kommer att lägga ned arbetet i enlighet med generalstrejkens direktiv och genomföra landsomfattande nödaktioner för att avskaffa undantagstillståndet, få Yoon Suk-yeol att avgå för upprorsbrott, genomföra sociala reformer och förverkliga folkets suveränitet.

3. Medlemmar i huvudstadsregionen ska samlas på Seoul Gwanghwamun Square kl. 09.00 den 4 december. Regionala medlemmar ska samlas på platser som utses av deras regionala högkvarter.

Stöduttalanden kan skickas till: kctu@nodong.org eller via KCTU:s engelskspråkiga Facebooksida: https://www.facebook.com/kctueng Skicka gärna kopia till Internationalen också: intis@internationalen.se

Läs också: Sydkoreas arbetarrörelse under attack. Intervju med Mikyung Ry internationellt ansvarig på KCTU.