Kvinnoupprop för Palestina

Vi är mödrar, döttrar, systrar, vårdpersonal, lärare, jurister, forskare, kulturarbetare, yrkesarbetande, egenföretagare, studenter, pensionärer – och medmänniskor. Vi står enade i ett icke-partipolitiskt och icke-religiöst upprop för Palestina. Tillsammans med kvinnoorganisationer och profiler från civilsamhället riktar vi nu en vädjan till er i Sveriges medier:

Lyft våra röster. Lyft kvinnors röster. Lyft verkligheten i Gaza.

Det som pågår i Palestina är inte ett krig – det är ett pågående folkmord och en systematisk etnisk rensning, utförd av Israel på ockuperad mark i strid med internationell rätt. Det är en fördrivning av liv, historia och framtid. Barn, kvinnor och civila är de främsta måltavlorna – vilket bekräftas gång på gång av läkare och sjukvårdspersonal på Gazas få kvarvarande sjukhus.



Gazas sjukvårdssystem är nära kollaps, med endast ett fåtal sjukhus som erbjuder begränsad vård under extremt svåra förhållanden. Al-Awda Hospital, som tidigare var det sista fungerande sjukhuset i norra Gaza, stängdes den 29 maj 2025 efter att ha utsatts för upprepade attacker och belägring av israeliska styrkor. Denna stängning markerade en fullständig kollaps av sjukvården i norra Gaza. Enligt FN-kommissionen för förebyggande av folkmord (1994) definieras etnisk rensning som: ”En målmedveten politik från en etnisk eller religiös grupp att genom våld eller hot fördriva en

annan etnisk eller religiös grupp från vissa geografiska områden.” Med denna definition anser flera människorättsorganisationer – som Human Rights Watch, B’Tselem och Al-Haq – att Israel bedriver en långsiktig politik av etnisk rensning, särskilt i Jerusalem, Västbanken och

nu i Gaza. Det finns 470 000 israeliska bosättare på Västbanken och 230 000 i Östra Jerusalem, i strid med internationell lag (FN, 2023). Dessutom hotas över 3 000 palestinier av tvångsförflyttning genom lagar som gör det möjligt för israeler att ”återkräva” egendom från före

1948 – något som palestinier inte tillåts göra (Human Rights Watch, 2022)

Flera israeliska politiker har uttalat att de vill ”befria” landet från palestinier. Finansminister Bezalel Smotrich har sagt: ”Det finns inget palestinskt folk… vi måste radera Huwara från kartan.” (The Guardian, 2023). Nationella säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir har uppmanat till

massdeportation av palestinier. (Haaretz, 2023)



Krig och våld drabbar kvinnor på särskilt brutala sätt. Vi ser hur mödrar tvingas föda barn utan bedövning. Hur barn amputeras utan smärtlindring. Hur liv försvinner under ruinerna. Hur föräldrar samlar ihop sina barns kvarlevor i plastpåsar. Hur hela familjer utplånas. Detta är inte en konflikt mellan två jämnstarka parter. Det är ett övergrepp på en ockuperad, försvarslös

befolkning, där kvinnor betalar priset både i liv, kropp och framtid.

Vår statsminister och utrikesminister säger att Sverige inte kan ta ställning, men det har redan gjorts av internationella expertorgan:

– Internationella domstolen i Haag (ICJ)

– FN:s oberoende undersökningskommission

– Amnesty International

– WHO, UN OCHA och Läkare utan gränser

Alla vittnar om samma sak: Detta är krigsförbrytelser och folkrättsbrott. Detta är brott mot mänskligheten.

Vi uppmanar Sveriges regering att:

– Omedelbart återuppta stödet till UNRWA

Sida måste få i uppdrag att utan dröjsmål återinföra det humanitära stödet. Det handlar om att förhindra svält, epidemier och massdöd.

Som enda land i EU, tillsammans med Trump-administrationen i USA, har Sverige beslutat att pausa stödet till UNRWA, FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar. UNRWA är en livlina, inte bara för Gazaborna, utan för närmare sex miljoner människor i Gaza, Västbanken, Libanon,

Jordanien och Syrien. Detta sker mitt i en humanitär katastrof, där varje måltid, varje vattendunk och varje droppe medicin är en fråga om liv eller död.

– Verka för att EU fryser eller säger upp associationsavtalet med Israel

Sverige kan inte fortsätta politiskt och ekonomiskt samarbete med en stat som systematiskt bryter mot folkrätten, Genèvekonventionen och mänskliga rättigheter. Det kan inte vara business as usual.

Israel har ett förmånligt associationsavtal med EU, trots att landet bryter mot avtalets krav på respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt. EU bör säga upp avtalet, särskilt med tanke på Israels agerande i Gaza och Västbanken. Här visar EU dubbla måttstockar, då andra länder tidigare har mött sanktioner för liknande brott. Fortsatt samarbete utan konsekvenser urholkar EU:s trovärdighet och undergräver internationell rätt.



Avbryta all vapenhandel

Flera länder har avbrutit all vapenhandel med Israel. Trots Israels uppenbara och hänsynslösa brott mot mänskliga rättigheter fortsätter Sverige det militära samarbetet. All vapenhandel och allt samröre med den israeliska armén måste stoppas. Sveriges vapenhandel med Israel har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2023 exporterades krigsmateriel för 17,6 miljoner kronor,

främst övervaknings- och drönarutrustning, vilket ökade till 21,4 miljoner kronor under 2024, trots att inga nya tillstånd gavs efter oktober 2023.

Elbit Systems är kopplat till Israels militär och ockupationsmakt, och en central aktör i utvecklingen av bland annat drönare och muren på Västbanken. Sverige importerar även vapen från Israel, bland annat via Elbit Systems Sweden AB och ett avtal på 1,7 miljarder kr.

Trots kritik från FN och människorättsorganisationer, som kräver vapenembargo, fortsätter Sverige att exportera och importera vapen till och från Israel, vilket innebär att Sverige indirekt stödjer ockupationen och brott mot palestinska rättigheter.



Kräva att Israel friger de tusentals palestinier som hålls fängslade utan rättslig prövning

Sedan oktober 2023 har antalet fångar ökat markant, från cirka 5 200 till över 10 400 enligt människorättsorganisationen Addameer (juni 2025). Bland de frihetsberövade finns kvinnor och barn som utsätts för tortyr, sexuellt våld och förnedrande behandling. Fångar vittnar om elchocker, misshandel, sömnbrist, svält, isolering och nekad sjukvård. Barn grips ofta nattetid och förhörs utan juridisk närvaro, i strid med internationell rätt.

68 % av fängslade palestinska kvinnor har enligt en rapport från 2022 utsatts för någon form av sexuellt våld.

Sedan oktober 2023 har över 4 000 palestinier från Gaza tillfångatagits, däribland läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal, enligt rapporter från Läkare utan gränser och Euro- Med Human Rights Monitor. Många av dessa har hållits i hemliga israeliska fängelser, utan kontakt med omvärlden, och flera uppges ha dött i förvar efter grov misshandel. Bland dem finns läkaren Dr Adnan Al-Bursh, som kidnappades i december 2024 från Gaza

och utsattes för våldtäkt och tortyr i israeliskt fängelse, vilket ledde till hans död. Hans tragiska öde är ett av många exempel på det brutala våldet mot civila yrkesutövare i Gaza. Fängslandet sker systematiskt och i massiv skala, dokumenterat av bland andra Addameer, HaMoked och

DCI Palestine. Detta utgör brott mot Genèvekonventionerna och FN:s konvention mot tortyr.



Vi – kvinnor från hela Sverige – agerar nu tillsammans.

Med hopp, beslutsamhet och ansvar genom systerskap för rättvisa, medmänsklighet och liv!



