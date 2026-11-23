I år är det tio år sedan Leonard Cohen avled, (7/11) 82 år gammal i sitt hem i Los Angeles. Efter sig lämnade han, förutom barn och barnbarn, en sångskatt som kommit att betyda mycket för många, inte minst 60- och 70-talens progressiva generationer.Många minns honom för hans lågmält raspiga röst i Hallelujah, Suzanne och First We Take Manhattan. Gay Glans skriver om en protestsångare som aldrig riktigt passade in.

Kulturen| Gay Glans

Leonard Cohen växte upp i en välbärgad judisk familj i Montréal. Tidigt drogs han till poesin och inspirerades bland annat av Federico García Lorca, folkmusik och kampsånger från det spanska inbördeskriget. 26 år gammal reste han till Kuba våren 1961, strax före invasionen i Grisbukten. Han fascinerades av den kubanska revolutionen och dess motstånd mot USA, men hans resa handlade också om litterär nyfikenhet och äventyr. Även om han fördömde USA:s försök att störta revolutionen blev han alltmer tveksam till revolutionens resultat.

Han gjorde liveframträdande med Abel Meeropols ”Beloved Comrade”, en hyllnings- och sorgesång tillägnad de stupade soldaterna i Abraham Lincoln-brigaden i det spanska inbördeskriget.

En av hans mest kända tolkningar, ”The Partisan” (från albumet Songs from a Room, 1969), är en fransk motståndssång från andra världskriget. En sång som han ansåg förkroppsligade samma känslomässiga intensitet som kampsångerna från det spanska inbördeskriget som han tagit starkt intryck av i sin ungdom.

Leonard Cohens lyrik passar inte in i bilden av den politiska protestsångaren, så som Bob Dylan kom att förknippas med 60-talets massrörelse mot Vietnamkriget. Cohens politiska hållning var mer indirekt, sammanvävd med teman om religion, sexualitet, skuld, makt och våld.

Hans texter bär på en känsla för den svage i mötet med den starke, också med Gud – ett återkommande tema i hans författarskap. Ett exempel är Story of Isaac från 1969. Han vänder på perspektivet i den bibliska berättelsen om Abraham, som är beredd att döda sin son Isak för att bevisa sin lydnad mot Gud. I Cohens version blir berättelsen en kommentar till Vietnamkriget: när samhället, likt Abraham, inte bara är berett att offra sina söner, utan faktiskt också gör det i krig.

Kort före sin död gav Cohen ut det hyllade albumet, You Want It Darker i samarbete med sin son Adam Cohen. Albumet präglas av en komplex uppgörelse med Gud, där han anklagar Gud för att tillåta mänskligt lidande. Med sin åldrande, raspiga röst sjunger han ”You want it darker / We kill the flame. Mänskligheten sluter upp bakom guds vilja till en mörk värld och släcker ljuset genom krig och grymheter.

Att Cohen är sin födelsestads stolthet, vid sidan av Montréal Canadiens, NHL:s mest framgångsrika ishockeylag, blev jag varse under ett besök i Montréal. Bland myllret av höghus möter man en mäktig muralmålning av Cohen, där han med eftertänksam blick och ett underfundigt leende blickar ut över alla och envar – vare sig de gillar eller ogillar hans musik.

Gay Glans